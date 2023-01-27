В боях за Украину погиб легкоатлет-чемпион

Спортсмену было всего 22 года

В среду, 25 января, на фронте погиб украинский легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук. Ранее в боях за родину жизнь отдал известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности президента федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин. Он отметил, что совсем недавно Владимир выступал в легкоатлетических секторах.

"В боях за Украину погиб наш легкоатлет, многоборец и настоящий герой Владимир Андрощук! Еще буквально недавно мы видели Владимира в легкоатлетических секторах. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Слава всем спортсменам, павшим за свободу Украины! Слава всем украинским героям!", — написал Пронин.

Андрощук, которому 10 января исполнилось 22 года, не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине. В 2019 году Владимир победил в десятиборье на чемпионате Украины U20. Легкоатлет защищал Украину на Бахмутском направлении.

Напомним, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Также на этом направлении российские оккупанты убили известного активиста Революции Достоинства Олега Юрченко.