Украинка выпрыгнула на "серебро" на турнире в Чехии (видео)

Наша спортсменка ударно начала сезон в закрытых помещениях

Новый легкоатлетический сезон набирает оборотов. После блестящего старта украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих в Германии медаль в Чехии завоевала ее коллега Юлия Чумаченко.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. По информации источника, Юлии покорилась высота 1,87 м, которая принесла ей второе место на международном турнире "Sokol Nehvizdy Grand Prix", проходившего в рамках Всемирного легкоатлетического тура категории silver в Чехии.

"Наши поздравления!" — гласит сообщение от НОК Украины. Кроме того, Комитет опубликовал видео "серебряного" прыжка Юлии.

Напомним, на днях 28-летняя Чумаченко выиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour Bronze в Кладно (Чехия). Там Юлия установила рекорд соревнований, перепрыгнув планку на высоте 1,89 м. Кроме того, медали в минувший уик-энд завоевали прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Екатерина Табашник, а также Роман Кокошко в секторе для толкания ядра.

Ранее российский легкоатлет признался в употреблении допинга.