В Белом доме поддерживают инициативу МОК по допуску россиян к Олимпийским играм

В США считают, что российские спортсмены должны соревноваться на международных турнирах, но в нейтральном статусе

Спортсмены из россии и Беларуси не должны соревноваться под флагами своих государств, если их допустят к Олимпиаде в Париже, которая состоится в 2024 году. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) предложил вернуть представителей стран-агрессоров к международным соревнованиям без национальной атрибутики.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает bloomberg. По ее словам, на турнирах с участием россиян и белорусов не должно быть символики данных государств.

"В случаях, когда спортивные организации и организаторы соревнований, такие как Международный олимпийский комитет, решают разрешить спортсменам из россии и Беларуси участвовать в спортивных соревнованиях, должно быть совершенно ясно, что они не представляют российское или белорусское государства", — сказала Жан-Пьер.

Напомним, после заявления МОК Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины пригрозил бойкотом Олимпийских игр-2024, если к соревнованиям будут допущены представители стран-агрессоров. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал МОК, а тот в ответ лишь обвинил официальный Киев в "клевете".

Ранее сообщалось, что сразу четыре европейские страны выступили против МОК в вопросе допуска россиян и белорусов к международным турнирам.