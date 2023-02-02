На награждение будем выезжать на танке: россияне готовятся к Олимпиаде-2024

Спортсменов россии и беларуси могут допусть к Играм в нейтральном статусе

Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже заявили, что с уважением отнесутся к позиции Международного олимпийского комитета о допуске российских и белорусских спортсменов.

В документе, отправленном представителем оргкомитета Парижа-2024, подчеркивается, что система квалификации на Игры зависит не от организаторов, а от МОК и спортивных федераций, пишет sports.ru.

Кроме того, эксперты ООН по правам человека поддержали шаги МОК, направленные на допуск российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

"Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.

Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности", — гласит заявление ООН.

Российские болельщики ликуют в комментариях и предлагают на танках выезжать на церемонию награждения. Кое-кто уверен, что победа в войне снимет все спортивные санкции. Но другие намекают, что путина ждет то же самое, что и Садама Хуссейна — казнь.

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