На нагородження виїдемо на танку: росіяни готуються до Олімпіади-2024

Спортсменів росії та білорусі можуть допустити до Ігор у нейтральному статусі

Організатори літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі заявили, що з повагою віднесуться до позиції Міжнародного олімпійського комітету про допуск російських та білоруських спортсменів.

У документі, відправленому представником оргкомітету Парижа-2024, наголошується, що система кваліфікації на Ігри залежить не від організаторів, а від МОК та спортивних федерацій, пише sports.ru.

Крім того, експерти ООН з прав людини підтримали кроки МОК, спрямовані на допуск російських спортсменів до міжнародних стартів у нейтральному статусі.

"Ми наполегливо закликаємо МОК прийняти рішення у цьому напрямі та піти далі, забезпечивши відсутність дискримінації будь-якого спортсмена за ознакою його національності.

Одні й ті самі правила повинні застосовуватися до всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності", — говориться у заяві ООН.

Російські вболівальники тріумфують у коментарях і пропонують на танках виїжджати на церемонію нагородження. Дехто впевнений, що перемога у війні зніме усі спортивні санкції. Але інші натякають, що путіна чекає на те саме, що й Садама Хуссейна — страта.

Раніше Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха до Бахмута, щоб він побачив на власні очі звірства російської армії.

А глава російського олімпійського комітету Поздняков попросив Україну не бойкотувати Олімпіаду.