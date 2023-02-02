Чемпион мира из россии накачивал детей ненавистью к Украине

Спортсмен, похоже, поддерживает войну в Украине

На фоне разговоров о допуске россиян к международному спорту чемпион мира по греко-римской борьбе из рф Артем Сурков сходил в одну из российских школ, где был проведен так называемый "урок мужества".

Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram. Мероприятие состоялось в декабре прошлого года.

Во время мероприятия детям демонстрировали видео с российскими солдатами, участвующими в войне против Украины, военной техникой и антиукраинскими лозунгами и символикой. Кроме того, во время "урока" прозвучала пропагандистская песня "Встанем", которую написал и исполняет в поддержку войны рф против Украины певец Shaman.

"Присутствовал в 28 школе на уроке мужества, посвященный дню героев отечества. Очень рад, что проводятся такие мероприятия, прививающие нашему молодому поколению патриотические ценности: любовь к родине, к родителям и умением брать на себя ответственность", — написал спортсмен.

На telegram-канале ukrsportbase отметили, что Сурков не попадает в санкционный список Украины и формально мог быть допущен МОК к Олимпиаде в Париже.

"МОК тоже сочтет Суркова "нейтральным атлетом"? Он пока еще не попал под санкции Украины. Но эти видео и фото, которые он сам и разместил у себя в социальных сетях, доказывают — что должен быть", — гласит сообщение от ukrsportbase.

Напомним, в Украине решительно выступили против возможного допуска россиян к международным соревнованиям, а МОК только проигнорировал позицию официального Киева.