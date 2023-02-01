Превратил спорткар в металоллом: в аварии погиб юный гонщик (фото)

Федерико Гутьеррес был лучший новичок года в серии NASCAR

Будущей звездой мирового автоспорта называли мексиканского гонщика Федерико Гутьерреса, который погиб в ДТП. Ему было всего 17 лет. Не так давно мы писали о смерти известного гонщика Кена Блока.

Гутьеррес выступал в мексиканском дивизионе престижной автомобильной серии NASCAR и считался одним из наиболее талантливых пилотов нового поколения. По итогам своего первого сезона Федерико получил приз лучшему новичку года. А до перехода в NASCAR мексиканец шесть раз выиграл чемпионат по картингу.

Как сообщает El Espanol, инцидент произошел в Мексике на трассе между городами Толука и Валле де Браво.

Гутьеррес находился за рулем своего автомобиля Porsche Boxster и столкнулся с микроавтобусом Ford. По предварительным данным полиции, одна из машин выехала на встречную полосу.

В аварии также пострадал брат Гутьерреса. Он жив и доставлен в больницу, как и водитель с пассажирами Форда.

Напомним, что на соревнованиях в Австралии погиб известный автогонщик. Он врезался в телевизионную вышку на скорости 320 км в час. Ранее сообщалось что, американский гонщик продемонстрировал чудеса реакции во время этапа NASCAR.