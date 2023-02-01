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Перетворив спорткар на метабрухт: в аварії загинув юний гонщик (фото)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Все, що залишилося від машини Гутьєрреса
Все, що залишилося від машини Гутьєрреса. Фото Колаж "Телеграфу"

Федеріко Гутьєррес був найкращим новачком року в серії NASCAR

Майбутньою зіркою світового автоспорту називали мексиканського гонщика Федеріко Гутьєррес, який загинув у ДТП. Йому було лише 17 років. Нещодавно ми писали про смерть відомого гонщика Кена Блока.

Гутьєррес виступав у мексиканському дивізіоні престижної автомобільної серії NASCAR і вважався одним із найталановитіших пілотів нового покоління. За підсумками свого першого сезону Федеріко отримав приз найкращому новачкові року. А до переходу в NASCAR мексиканець шість разів виграв чемпіонат із картингу.

Як повідомляє El Espanol, інцидент стався в Мексиці на трасі між містами Толука та Валле де Браво.

Гутьєррес перебував за кермом свого автомобіля Porsche Boxster та зіткнувся з мікроавтобусом Ford. За попередніми даними поліції, одна з машин виїхала на зустрічну смугу.

В аварії також постраждав брат Гутьєрреса. Він живий та доставлений до лікарні, як і водій із пасажирами Форда.

Нагадаємо, що на змаганнях в Австралії загинув відомий автогонщик. Він врізався в телевізійну вежу на швидкості 320 км на годину. Раніше повідомлялося, що американський гонщик продемонстрував чудеса реакції під час етапу NASCAR.

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#Автоспорт #Автогонщик #Автоперегони