Помер найстаріший учасник Олімпійських ігор: він представляв Уругвай

Фелікс Сьєнра виступав у вітрильному спорті

Учасник літніх Олімпійських ігор 1948 року в Лондоні уругваєць Фелікс Сьєнра помер у віці 107 років. Раніше ми писали про смерть першого в історії олімпійського чемпіона з біатлону.

"Він просто мирно заснув. Він зняв капітанську пов’язку і залишив корабель", — цитує Die Welt доньку уругвайського спортсмена Магдалена.

Фелікс Сьєнра виступав у вітрильному спорті. На Олімпіаді 1948 року у Лондоні уругваєць посів шосте місце.

У недавньому інтерв’ю Сьєнра згадував не лише Олімпійські ігри, а й перший чемпіонат світу з футболу, який відбувся 1930 року в Уругваї.

У фіналі збірна Уругваю обіграла Аргентину — 4:2. "Тоді перемогу ми святкували разом із друзями. Смажили рибу і пили багато вина. Тоді перший і останній раз у житті я сильно напився", — говорив Фелікс.

Після смерті Сьєнри наїзник Віллі Бюзинг з Німеччини став найстарішим з учасників Олімпійських ігор, що нині живуть. Німець брав участь у літній Олімпіаді 1952 року в Гельсінкі, де завоював срібну медаль у командному триборстві та бронзову нагороду в особистому триборстві. Йому зараз 101 рік.

Раніше ми писали, що померла олімпійська чемпіонка з гандболу із Запоріжжя. А в Дніпрі помер олімпійський чемпіон з важкої атлетики.