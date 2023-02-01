Умер самый старый участник Олимпийских игр: он представлял Уругвай

Феликс Сьенра выступал в парусном спорте

Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне уругваец Феликс Сьенра скончался в возрасте 107 лет. Ранее мы писали о смерти первого в истории олимпийского чемпиона по биатлону.

"Он просто мирно заснул. Он снял капитанскую повязку и покинул корабль", — цитирует Die Welt дочь уругвайского спортсмена Магдалена.

Феликс Сьенра выступал в парусном спорте. На Олимпиаде 1948 года в Лондоне уругваец занял шестое место.

В недавнем интервью Сьенра вспоминал не только Олимпийские игры, но и первый чемпионат мира по футболу, который прошел в 1930 году в Уругвае.

В финале сборная Уругвая обыграла Аргентину — 4:2. "Тогда победу мы праздновали вместе с друзьями. Жарили рыбу и пили много вина. Тогда первый и последний раз в жизни я сильно напился", — говорил Феликс.

После смерти Сьенры наездник Вилли Бюзинг из Германии стал старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр. Немец участвовал в летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, где завоевал серебряную медаль в командном троеборье и бронзовую награду в личном троеборье. Ему сейчас 101 год.

Ранее мы писали, что умерла олимпийская чемпионка по гандболу из Запорожья. А в Днепре умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике.