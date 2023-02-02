Чемпіон світу з росії накачував дітей ненавистю до України

Спортсмен, схоже, підтримує війну в Україні

На тлі розмов про допуск росіян до міжнародного спорту чемпіон світу з греко-римської боротьби з рф Артем Сурков сходив до однієї з російських шкіл, де було проведено так званий "урок мужності".

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram. Захід відбувся у грудні минулого року.

Під час заходу дітям демонстрували відео з російськими солдатами, які беруть участь у війні проти України, військовою технікою та антиукраїнськими гаслами та символікою. Крім того, під час "уроку" прозвучала пропагандистська пісня "Встанем", яку написав та виконує на підтримку війни рф проти України співак Shaman.

"Був присутній у 28 школі на уроці мужності, присвячений дню героїв вітчизни. Дуже радий, що проводяться такі заходи, які прищеплюють нашому молодому поколінню патріотичні цінності: любов до батьківщини, до батьків та вміння брати на себе відповідальність", — написав спортсмен.

На telegram-каналі ukrsportbase зазначили, що Сурков не входить у санкційні списки України й формально міг бути допущений МОК до Олімпіади в Парижі.

"МОК теж вважатиме Суркова "нейтральним атлетом"? Він поки що не потрапив під санкції України. Але ці відео і фото, які ж він сам і розмістив у себе в соціальних мережах, доводять — що має бути", — йдеться у повідомленні від ukrsportbase.

Нагадаємо, в Україні рішуче виступили проти можливого допуску росіян до міжнародних змагань, а МОК лише проігнорував позицію офіційного Києва.