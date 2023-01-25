Серби на Australian Open підтримали путіна та війну в Україні (відео)

Сербські фанати вважають росіян "братами"

На Турнірі Великого Шолома Australian Open-2023 пролунав черговий скандал через російський прапор.

На цей раз уболівальники сербського тенісиста Новака Джоковича влаштували акцію на підтримку російської агресії та війни в Україні на Відкритому чемпіонаті Австралії, передає журналіст видання The Guardian Тамуані Карайол у Twitter. За інформацією джерела, фанати зібралися біля стадіону Rod Laver Arena у Мельбурні та почали скандувати гасла на підтримку росії.

До речі, один із уболівальників прийшов на матч із прапором рф, на якому зображено портрет путіна. Чоловік був одягнений у футболку із зображенням символу війни "Z". Також в аналогічній майці було помічено невідомого на трибуні прямо під час поєдинку. Організатори поки що не відреагували на цей інцидент.

Додамо, Джокович здолав у чвертьфіналі турніру росіянина Андрія Рубльова з рахунком 6:1, 6:2, 6:4.

Нагадаємо, напередодні Рубльов поскаржився судді на українських уболівальників під час матчу Australian Open.

Раніше повідомлялося, що український спортсмен не потис руку росіянину після закінчення матчу.