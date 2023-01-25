Сербы на Australian Open поддержали путина и войну в Украине (видео)

Сербские фанаты считают россиян "братьями"

На Турнире Большого Шлема Australian Open-2023 прогремел очередной скандал из-за российского флага.

На этот раз болельщики сербского теннисиста Новака Джоковича устроили акцию в поддержку российской агрессии и войны в Украине на Открытом чемпионате Австралии, передает журналист издания The Guardian Тамуани Карайол в Twitter. По информации источника, фанаты собрались возле стадиона Rod Laver Arena в Мельбурне и начали скандировать лозунги в поддержку рф.

К слову, один из болельщиков пришел на матч с флагом рф, на котором изображен портрет путина. Мужчина был одет в футболку с изображением символа войны "Z". Также в аналогичной майке был замечен неизвестный на трибуне прямо во время поединка. Организаторы пока не отреагировали на данный инцидент.

Добавим, Джокович одолел в четвертьфинале турнира россиянина Андрея Рублева со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Напомним, накануне Рублев пожаловался судье на украинских болельщиков во время матча Australian Open.

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен не пожал руку россиянину после окончания матча.