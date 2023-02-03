Укр

Нашли прецедент! Стало известно, почему МОК внезапно захотел вернуть россию на Олимпиаду

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Вадим Гутцайт Новость обновлена 03 февраля 2023, 13:37
Вадим Гутцайт. Фото facebook.com/vgytzait

Теннисный матч украинки против россиянки МОК рассматривает как прецедент

В пятницу, 3 февраля, проходит ХХХІХ внеочередная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, на которой решается вопрос потенциального бойкота Игр в Париже, в случае допуска россиян на Олимпиаду.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал на Генассамблее, почему Международный олимпийский комитет (МОК) хочет вернуть россиян и белорусов на международные турниры, включая Олимпийские игры, передает пресс-служба НОК Украины в YouTube. Функционер также отметил, что бойкот ОИ со стороны Украины станет крайней мерой, чтобы не допустить этого.

Гутцайт добавил, что МОКе считают, что украинцы могут без эксцессов соревноваться против россиян, а в качестве аргумента Комитет приводит матч украинки Екатерины Байндль с россиянкой Камилой Рахимовой на Australian Open-2023 (7:5, 6:7, 6:1). Президент НОК Украины хотел услышать объяснение представителя Федерации тенниса Украины, однако того не было на онлайн-связи.

"Цена жизни украинцев – самая высокая ценность и мы не имеем права на компромисс, когда гибнут наши спортсмены, наши друзья, женщины и дети, когда ежедневно бомбят украинские города и села – гибнут тысячи украинцев. Мы должны все объединиться и бороться против допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По моему личному мнению, если наши усилия не позволят этого сделать, крайней мерой будет бойкотирование Олимпийских Игр", — заявил Гутцайт.

Напомним, на матче Байндль — Рахимова произошел скандал из-за флага рф. После инцидента организаторы Турнира Большого Шлема запретили российские и белорусский флаги на трибунах. Позднее сербские фанаты Новака Джоковича провели акцию в поддержку российской агрессии в Украине, используя перевернутые флаги Сербии.

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#Россия #МОК #НОК Украины #Вадим Гутцайт