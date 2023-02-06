От толчков все проснулись и испугались: украинка пережила землетрясение в Турции

Дарья Лопатецкая должна была участвовать в теннисном турнире

В понедельник, 6 февраля, мощное землетрясение произошло в Турции. Его очаг был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. Следующие пять были слабее, но достаточно сильными для серьезных разрушений. Уже известно о тысячах погибших и раненых.

Все спортивные соревнования в стране отменены. В том числе, теннисный турнир серии ITF, в котором должна была участвовать украинка Дарья Лопатецкая. На момент землетрясения наша теннисистка была уже в Турции.

"У нас в отеле мы почувствовали толчки, — рассказала BTU Лопатецкая. — В этом отеле также много футболистов и тренеров киевского "Динамо". Все проснулись, немножко испугались, но у нас пока все хорошо, у нас никто не пострадал. Сегодня я должна была играть, но все матчи отменены".

Ранее сообщалось, что украинский теннисист не пожал руку россиянину после окончания матча.

Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов сейчас служит в аэроразведке. Недавно Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта.