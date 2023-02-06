Вчений передбачив руйнівний землетрус у Туреччині – і зробив новий прогноз

Хугербітс попередив про афтершоки

Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс, який передбачив потужний землетрус у Туреччині, що стався 6 лютого, зробив нове попередження. Свій новий прогноз він написав на своїй сторінці у Twitter.

Так, за його даними, у Центральній Туреччині та прилеглих регіонах можуть статися повторні потужні підземні поштовхи. Стверджується, що вони продовжуватимуться ще якийсь час.

"Стежте за додатковою сильною сейсмічною активністю в Центральній Туреччині та прилеглих регіонах. Афтершоки (повторні поштовхи — Ред) зазвичай продовжуються деякий час після сильного землетрусу", — говорить Хугербітс.

Зазначимо, що 3 лютого Хугербітс попереджав про сильний землетрус у Туреччині, а сьогодні вночі у Туреччині та Сирії сталися сильні підземні поштовхи, окремі поштовхи також були зафіксовані в Лівані.

"Рано чи пізно в цьому регіоні (Південно-Центральна Туреччина, Йорданія, Сирія, Ліван) відбудеться землетрус приблизно з магнітудою 7,5", — йдеться у повідомленні сейсмолога від 3 лютого.

Нагадаємо, що 6 лютого у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Його вогнище було у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Наразі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 1121, поранено 7634.

Раніше ми писали про те, що у відомої актриси під завалами в Туреччині опинилися рідні.

Також ми повідомляли про те, що землетрус у Туреччині зруйнував легендарну фортецю зі списку ЮНЕСКО.