Ученый предсказал разрушительное землетрясение в Турции - и сделал новый прогноз

Хугербитс предупредил об афтершоках

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, который предсказал мощное землетрясение в Турции, произошедшее 6 февраля, сделал новое предупреждение. Свой новый прогноз он написал на своей странице в Twitter.

Так, по его данным в Центральной Турции и близлежащих регионах могут произойти повторные мощные подземные толчки. Утверждается, что они будут продолжаться еще какое-то время.

"Следите за дополнительной сильной сейсмической активностью в Центральной Турции и близлежащих регионах. Афтершоки (повторные толчки — Ред) обычно продолжаются некоторое время после сильного землетрясения", — говорит Хугербитс.

Отметим, что 3 февраля Хугербитс предупреждал о сильном землетрясении в Турции, а сегодня ночью, в Турции и Сирии произошли сильнейшие подземные толчки, отдельные толчки были зафиксированы в Ливане.

"Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5", — говорится в сообщении сейсмолога от 3 февраля.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. Его очаг был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. В настоящий момент число погибших в результате землетрясения выросло до 1121, ранены 7634.

Ранее мы писали о том, что у известной актрисы под завалами в Турции оказались родные.

Также мы сообщали о том, что землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО.