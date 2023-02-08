Туреччину продовжує трусити: куди в Україні докотилось відлуння землетрусів

Райони з прогнозованою інтенсивністю 7-9 балів становлять близько 12 відсотків території України

Два дні поспіль Туреччина та сусідні країни потерпають від землетрусів, які призвели до значних руйнувань та людських жертв. Найбільш потужні підземні поштовхи були відчутні навіть на території України.

Про причини виникнення цього стихійного явища, сейсмічно небезпечні області нашої країни та максимально можливу інтенсивність землетрусів "Телеграф" дізнався в Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК).

Землетрус зафіксували й на українській антарктичній станції

Перший з серії підземних поштовхів магнітудою 7,6 був зафіксований вранці 6 лютого на півдні Туреччини неподалік кордону з Сирією. Це один з найпотужніших землетрусів в цій країні за понад 80 років спостережень. Останній такий відбувся 1939 року і спричинив загибель понад 30 тисяч людей.

"Землетрус відбувся у безпосередній близькості до складної зони зіткнення Євразійської плити з Африканською та Аравійською плитами, – наголосив Олександр Лящук – заступник начальника центру, який контролює сейсмічну обстановку та інші геофізичні явища на території України та всієї земної кулі. – Хоч на карту землетрус наноситься з конкретними координатами, однак вони розривають доволі чималі площі. Зсувний землетрус магнітудою 7,6 міг призвести до розриву розлому довжиною понад 100 км та шириною понад 25 км. Наступний землетрус (афтершок) магнітудою 7,5 відбувся приблизно через дев’ять годин на 100 км північніше першого. Ці два потужних землетруси, що мали розрахункову інтенсивність в джерелі 10-11 балів (інтенсивність показує, до яких наслідків може призвести землетрус тієї чи іншої енергії (магнітуди). – Авт.), відчувалися населенням України в Одеській та Миколаївській області. Землетрус був зафіксований і на українській антарктичній станції "Академік Вернадський", де є сейсмічні прилади".

За словами науковця, активність афтершоків залишається високою, і повторних поштовхів вже зафіксовано десятки.

"З початку першого землетрусу, який відноситься за класифікацією до дуже руйнівного, технічними засобами Головного центру спеціального контролю зареєстровано 42 сейсмічні події з центральної та південної частини Туреччини. Їхня розрахована інтенсивність склала від 4 до 10-11 балів за шкалою MSK-64 (12-бальна шкала інтенсивності землетрусів Медведєва-Шпонхойєра-Карніка. – Авт.), ­­– зазначив Лящук. – Джерела землетрусів знаходяться на глибинах 10-25 км. Наш центр доповідав споживачам про вісім найбільш потужних землетрусів. Землетрусів, інтенсивність яких 3-4 бали на сьогодні налічується ще більше півсотні".

Наприклад, один з останніх потужних поштовхів в Туреччині, за даними Центру, стався о 9:11 (за Київським часом) 7 лютого, а до того — о 14:02 6 лютого.

"Виникнення землетрусу пов'язують переважно з тектонічними процесами, – пояснив природу стихійного явища Лящук. – Земна кора з підстильним шаром верхньої мантії розділена на жорсткі блоки — тектонічні плити. Залежно від відносного руху плити або підіймається одна з плит (субдукція), або розсовуються краї стикання (спрединг). У місцях зчленування плит виникає підвищене напруження, під дією якого й відбувається землетрус. Здебільшого сильні землетруси оконтурюють великі літосферні блоки, утворюючи так звані сейсмічні пояси. Найактивнішими є Тихоокеанський і Середземноморсько-Трансазійський. Нинішні землетруси відносяться саме до другого поясу, як і землетруси на території України".

Небезпечні сейсмічні події можуть охопити до 40 відсотків України

В Україні існує кілька "схильних" до землетрусів регіонів. Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську області та Автономну Республіку Крим. Також поряд знаходиться потужна сейсмоактивна зона – гори Вранча (Румунія), землетруси з території якої відчуваються в окремих українських населених пунктах.

"Відповідно до карт загального сейсмічного районування ЗСР-2004, на території України можлива реєстрація максимально можливих струсів інтенсивністю до 9 балів (за шкалою MSK-64), – зазначив Лящук. – Загалом сейсмонебезпечні райони з прогнозованою інтенсивністю сейсмічних струшувань від 6 до 9 балів становлять близько 20 відсотків території України (∼120 тис. км2) з населенням понад 10 млн осіб. Райони з прогнозованою інтенсивністю 7-9 балів становлять близько 12 відсотків території країни, в них розташовано майже 80 великих населених пунктів, у яких проживає 7 млн жителів. Загалом до 40 відсотків території України може бути охоплено безпосереднім впливом небезпечних сейсмічних подій".

Науковець зазначив, що торік в Україні було зареєстровано 34 сейсмічні явища з інтенсивністю в джерелі до 3 балів, тобто такі, що були помітні лише для технічних засобів. Люди цих підземних поштовхів не відчули. Але були й більш потужні землетруси, зокрема в районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) 21 січня, а в районі Червонограда (Львівська область) – 21 лютого. Перший – магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера, другий – 2,8 (обидва з інтенсивність у джерелі – 3 бали за шкалою MSK-64).

"Торік було також визначено три джерела землетрусів з району гір Вранча, які відчували в окремих населених пунктах України: 16 січня з магнітудою 4,4, а також 3 листопада – з магнітудою 5,4 і 4 грудня — з магнітудою 4,1. Всі з розрахунковою інтенсивністю на території України – 2-3 бали (за шкалою MSK-64), – додав Лящук. – Загалом за останній п’ять років технічні засоби нашого Центру зареєстрували 15 сейсмічних явищ на території України, які могли відчувати люди, більшість з яких відноситься саме до сейсмоактивної зони гір Вранча".

До речі, українці можуть допомагати Головному центру спеціального контролю в уточненні параметрів. Адже кінцеві значення землетрусів фахівці отримують на місці, оцінюючи ступінь руйнувань та опитуючи очевидців. Тож якщо ви відчували підземні поштовхи в ці дні, надсилайте інформацію на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, на ранок 8 лютого число жертв землетрусу у Туреччині перевищило 8 тисяч осіб, однак були і чудесні випадки порятунку людей після десятків годин перебування під завалами.