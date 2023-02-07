Українці загинули внаслідок землетрусу в Туреччині: є і постраждалі

Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян України.

Під час потужного землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччину, ймовірно загинули кілька громадян України. Про це посольству нашої країни повідомила турецька сторона.

Так, за даними спікера МЗС України Олега Ніколенка, йдеться про двох громадян. Наразі посольство перевіряє цю інформацію та вживає заходів щодо встановлення осіб загиблих.

Крім того, стало відомо, що в результаті підземних поштовхів ще четверо українців отримали поранення легкого ступеня важкості. Усі постраждалі госпіталізації не потребують.

"Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування", — розповів Ніколенко.

Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, які взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.

"Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. По дорозі назад посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які виявять бажання переїхати в інші регіони Туреччини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 6 лютого у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Його вогнище було у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Станом на 7 лютого кількість загиблих у Туреччині зросла вже до 3549. Ще 22 168 осіб отримали поранення.

Крім Туреччини , підземні поштовхи пролунали і в сусідній Сирії, а також у Казахстані і навіть США.

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