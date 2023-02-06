Не лише Туреччина: землетруси сьогодні вдарили по інших країнах та навіть континентах.

Підземні поштовхи відчувалися відразу у багатьох місцях

6 лютого Землю потрясли потужні землетруси. Найруйнівнішу силу сейсмічна активність мала на Близькому сході. Лише у Туреччині стихія забрала життя у понад тисячі громадян. Однак підземні поштовхи сколихнули і сусідній континент.

Так, за даними The Hill, 6 лютого на заході Нью-Йорка стався землетрус магнітудою 3,8. Епіцентр землетрусу знаходився за 1,3 милі на схід і північний схід від Західної Сенеки.

"Сьогодні приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі Баффало, штат Нью-Йорк. Поки невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу", — пишуть журналісти, посилаючись на інформацію Національної метеорологічної служби США.

Повідомляється, що поштовхи відчули жителі Лакаванни, Кенмора, Баффало, Амхерста, Гамбурга та Вест-Сенека. Також є інформація, що землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь у Орчард-парку.

Староста міста Вест-Сенека Гері Діксон зазначив, що йому невідомо про будь-які збитки, що сталися в місті внаслідок землетрусу. Але далі на північ мер Байрон Браун розповів, що димова труба впала на автомобіль у північному Буффало.

Варто зазначити, що 6 лютого землетрус також сколихнув і Казахстан. За даними видання "КазТаг", його магнітуда сягала 5,4 бала.

"6 лютого о 19 год. 02 хв. 40 сек Алматинського часу зареєстровано землетрус. Епіцентр землетрусу розташований за 628 км на захід від міста Алмати на території Казахстану. Магнітуда MPV 5.4", — йдеться у повідомленні мережі сейсмічних станцій ТОВ "СОМЕ"

Також поштовх був зафіксований у:

Темірлані – 3 бали;

Шимкенті — 2-3 бали;

Таразі — 2 бали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчений, який передбачив руйнівний землетрус у Туреччині, зробив новий прогноз.

Також ми повідомляли про те, що землетрус у Туреччині зруйнував легендарну фортецю зі списку ЮНЕСКО.