Не только Турция: землетрясения сегодня ударили по другим странам и даже континентам

Подземные толчки ощущались сразу во многих местах

6 февраля Землю сотрясли мощные землетрясения. Самой разрушительной силой сейсмическая активность обладала на Ближнем востоке. Только в Турции стихия унесла жизни более тысячи граждан. Однако подземные толчки всколыхнули и соседний континент.

Так по данным The Hill, 6 февраля на западе Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 милях к востоку и северо-востоку от Западной Сенеки.

"Сегодня примерно в 6:15 утра по восточному времени многие люди почувствовали сильное землетрясение в районе Баффало, штат Нью-Йорк. Пока неизвестно, есть ли какие-либо убытки от землетрясения", — пишут журналисты, ссылаясь на информацию Национального метеорологической службы США.

Сообщается, что толчки почувствовали жители Лакаванны, Кенмора, Баффало, Амхерста, Гамбурга и Вест-Сенека. Также имеется информация, что землетрясение ощущалось на севере к Ниагарскому водопаду и к югу в Орчард-парк.

Староста города Вест-Сенека Гэри Диксон отметил, что ему неизвестно о каких-либо убытках, произошедших в городе в результате землетрясения. Но дальше на север мэр Байрон Браун рассказал, что дымовая труба упала на автомобиль в северном Буффало.

Стоит отметить, что 6 февраля землетрясение также всколыхнуло и Казахстан. По данным издания "КазТаг", его магнитуда достигала 5,4 балла.

"6 февраля в 19 ч. 02 мин. 40 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км к западу от города Алматы на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.4", — говорится в сообщении сети сейсмических станций ООО "СОМЕ"

Также толчок был зафиксирован в:

Темирлане — 3 балла;

Шимкенти — 2-3 балла;

Тарази — 2 балла.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции, сделал новый прогноз.

Также мы сообщали о том, что землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО.