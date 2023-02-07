Украинцы погибли в результате землетрясения в Турции: есть и пострадавшие

В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины

Во время мощного землетрясения, которое 6 февраля всколыхнуло Турцию вероятно погибли несколько граждан Украины. Об этом посольству нашей страны сообщила турецкая сторона.

Так, по данным спикера МИД Украины Олега Николенко, речь идет о двух гражданах. В настоящий момент посольство проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших.

Кроме того, стало известно, что в результате подземных толчков еще четверо украинцев получили ранения легкой степени тяжести. Все пострадавшие в госпитализации не нуждаются.

"Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания", — рассказал Николенко.

В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.

"Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом тех украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. Его очаг был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. По состоянию на 7 февраля число погибших в Турции возросло уже до 3549. Еще 22 168 человек получили ранения.

Кроме Турции подземные толчки раздались и в соседней Сирии, а также в Казахстане и даже США.

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