Землетруси в Сирії і Туреччині: чи спровокує росія нову міграційну кризу в Європі

Демограф НАНУ Олександр Гладун розказав "Телеграфу", до чого готуватися українцям

Потужні землетруси в Туреччині та Сирії з великою кількістю жертв спровокували у деяких оглядачів острахи, що стихійне лихо зможе загрожувати новою міграційною кризою в Європі.

Зокрема про це написала українська журналістка Тетяна Даниленко: "Землетруси — це ще й нова хвиля біженців у Європу. Усе просто як назло…".

На питання, чи реальний такий розвиток подій та чи може росія з путіним скористатися ситуацією, "Телеграфу" відповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, члена-кореспондент НАН Олександр Гладун.

"Цей землетрус ніяк не вплине на міграцію. Це однозначно. Можливо, всередині країні будуть переміщення, а люди будуть просто відновлювати будинки, які були. Це ж — одноразова подія. У Сирії тоді була війна, і там був терор проти мирного населення такий, як зараз в Україні на захоплених росією територіях. Тому населення було змушено просто виїжджати. Їх виштовхували у Європу, спеціально створюючи міграційну кризу в ЄС", — пояснив він.

Зазначимо, міграційна криза в Європі розпочалася 2015 року, коли через сирійський конфлікт росія з Дамаском спровокували масовий наплив біженців в ЄС для дестабілізації, використовуючи міграційний фактор як зброю.

Як додав Гладун, зараз абсолютно інша ситуація в тій же Туреччині, "і на мою думку, нічого не буде та зараз події не викличуть ніяких масових міграцій".

У той же час, як уточнив експерт, наразі в Європі міграційної кризи, спричиненої з початку війни масовим виїздом українців за кордон немає.

"На початку березня чи квітня 2022 р. в ЄС прийняли рішення, що українці можуть селитися будь-де, тобто немає обмежень по нашій країні. Якщо ми проводимо паралель з сирійською кризою, там країни ЄС вводили квоти — кожна країна Євросоюзу брала певну кількість мігрантів, розселяла у себе і так далі. Щодо українців, ніякої проблеми нема — можна жити у будь-якій країні Європи, а також США, Канаді, Австралії, тій же Туреччині тощо. Тому як такої міграційної кризи українці не спричинили", — зазначає він.

Як повідомлялося, 6 лютого у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття. Його епіцентр був у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Наступні п’ять були слабкішими, але досить сильними для серйозних руйнувань.

Крім того, "Телеграф" писав, що потужні поштовхи відчувалися на території Дамаска, Латакії та інших провінціях Сирії та Бейруті. Кількість жертв землетрусі сягнула 5 тисяч осіб, а за попередніми оцінками ВООЗ, стихія могла торкнутися 23 млн осіб, які мешкають на постраждалій території.