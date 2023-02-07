Три простих кроки врятують під час землетрусу: що треба знати, якщо ви в небезпечній зоні

Знання та швидкі дії можуть врятувати життя

Хвиля землетрусів, яка прокотилася світом вчора після найпотужніших за десятиліття потрясінь в Туреччині нагадує, що руйнівні катастрофи можуть статися будь-коли. Стали свідками катастрофи і українці, які зараз перебувають за кордоном.

Найближча до України небезпечна зона Вранча розташована у сусідній Румунії, через що незначні сейсмічні поштовхи час від часу відчувалися навіть у Києві.

Розповідаємо, як підготуватися до наступного землетрусу:

Правило номер 1. Не стояти в одвірку

Найголовніша річ, яку треба знати про землетруси, — не варто ховатися в одвірку. Насправді це міф, що стояння на порозі біля одвірків може врятувати під час землетрусу. Згідно з даними Earthquake Country Alliance, це врятує лише у старих неармованих глинобитних будинках, а в сучасних будівлях решта будинку така ж міцна.

У США алгоритм дій у приміщенні під час землетрусу складається із трьох простих кроків: "Падай. Ховайся. Тримайся":

Алгоритм "Падай. Ховайся. Тримайся"

Коли під вашими ногами захиталася земля — встаньте на руки та коліна, щоб не перекинутися. Повзіть до сховку. Де та як ховатися: покладіть одну руку на голову та шию, щоб захистити їх від сміття і прямуйте до столу, щоб сховатися під ним. Якщо столу нема — зійде внутрішня стіна якомога далі від високих меблів (вони можуть перекинутися) та скла. Тримайтеся за стіл однією рукою, іншою продовжуйте закривати голову та шию.

Не біжіть на вулицю. Будівельні матеріали та скло можуть впасти на вас, коли ви виходите.

Для людей на візках алгоритм інший і передбачає блокування коліс

Для людей на візках та з милицями цей алгоритм інакший. В інвалідному візку: заблокуйте колеса, нахиліться (щоб захистити життєво важливі органи), прикривши голову та шию руками.

Алгоритм дій для людей на візках та з милицями

Якщо ви вже на вулиці, залишайтеся на вулиці та відійдіть трохи далі від будівель та проводів. Якщо ви їдете, з’їдьте з дороги. Не зупиняйтеся під мостами.

Коли можна виходити

У сховку варто чекати, поки перші коливання вщухнуть. Після того перевірте, чи немає у вас травм. Іноді люди спочатку не відчувають болю через адреналін.

Далі обережно вийдіть зі схованки, пам’ятаючи, що небезпека не минула і все ще є ризик порізатися склом чи іншими гострими предметами, радить український Центр стратегічних комунікацій. Взуйтеся, щоб не порізати ноги.

Скляні вітрини після землетрусу магнітудою 4.7 в Японії, 2016 рік

Підготуйте шлях до евакуації. Відчиніть міжкімнатні та вхідні двері, відчиніть вікна, щоб їх не заблокувало й ви мали можливість вийти в будь-який момент. Вимкніть з розеток електроприлади, газову плиту, погасіть піч, якщо у вас вона є.

Перед виходом перекрийте воду та вимкніть електрику й газ

Якщо ви опинились під завалами – кличте на допомогу, використовуйте ліхтарик на телефоні, щоб показати де ви. Якщо вас почули, чекайте, поки розберуть завал. Якщо вас не чують, спробуйте обережно врятуватися самі, але без різких рухів.

Оцініть ситуацію: чи бачите ви, що на вас впало. Якщо ви в змозі звільнити кінцівки, почніть розбирати завал, але намагаючись не зачепити те, на чому все тримається. Якщо самотужки впоратися не виходить, чекайте на допомогу, не полишаючи спроб сповістити про себе: телефонуйте, кричіть, гучно стукайте по трубах.

Прибережні землетруси можуть бути особливо небезпечними, оскільки зміна ґрунту може порушити товщу води та спричинити цунамі. Якщо ви перебуваєте на узбережжі, коли стався сильний землетрус, якомога швидше підніміться на височину.

Як підготуватися до землетрусу і де його чекати

Землетруси найчастіше трапляються вздовж розломів тектонічних плит, наприклад, уздовж західного узбережжя США. Тектонічні плити — гігантські скельні плити, що утворюють верхній шар Землі — стикаються або ковзають одна об одну.

Приблизно 80% усіх землетрусів на планеті відбуваються вздовж краю Тихого океану, який також називають "вогняним кільцем" через вулканічну активність.

Часто влада на основі прогнозів (це працює приблизно з такою ймовірністю як і прогноз погоди) може сповістити про ймовірну загрозу. У такому разі потрібно:

Перед виходом вимкнути все з розеток та газ. Поставте на підлогу важкі та великі речі. Слухайте офіційну інформацію та інструкції про порядок дій по радіо. Не користуйтеся без потреби телефоном, аби не перевантажувати мережу. Якщо вдома ви не самі, спершу допоможіть одягнутись дітям та людям похилого віку, після чого одягніться самі та візьміть тривожну валізу або оперативно зберіть найнеобхідніші речі: документи, запасний одяг, невеликий запас продукті, воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик, радіоприймач.

Зберігайте спокій, попередьте сусідів про загрозу, надайте допомогу дітям, вагітним, людям похилого віку та всім іншим, хто не в змозі потурбуватися про себе сам. Так, непередбачуваність землетрусів лякає, але трохи підготувавшись, ви можете бути готовими, якщо станеться сильний поштовх

Як повідомляв "Телеграф", у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття, його епіцентр припав на місто Газіантеп. Рятувальна операція триває і досі, людей продовжують діставати з-під завалів.