Зірку збірної Гани витягли з-під завалів у Туреччині: він був у епіцентрі землетрусу

Крістіан Атсу грає за "Хатайспор"

У понеділок, 6 лютого, потужний землетрус стався у Туреччині. Його епіцентр був у місті Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став лише першим серед потужних підземних поштовхів. Вже відомо про тисячі загиблих та поранених. Серед тих, хто пережив землетрус, була і українська тенісистка Дар’я Лопатецька.

Довгий час була невідома доля гравця збірної Гани Крістіана Атсу, який зараз виступає за турецький "Хатайспор". Напередодні тренер "Хатайспору" Волкан Демірел розплакався у прямому ефірі, закликаючи допомогти постраждалим.

Атсу опинився під завалами зруйнованого готелю. На щастя, рятувальникам удалося витягнути футболіста звідти.

"Атсу винесли як пораненого. Наш спортивний директор Танер Савут, на жаль, досі перебуває під завалами. Провінція Хатай дуже постраждала", – сказав прессекретар клубу "Хатайспор" Мустафа Озат в інтерв’ю Radyo Gol.

Раніше була інформація, що 31-річного Крістіана Атсу було шпиталізовано з травмами правої ноги та утрудненим диханням.

Атсу з "Порту" вигравав чемпіонат Португалії та Лігу Європи. Був на контракті у "Челсі". А зі збірною Гани став срібним призером Кубка африканських націй.

Раніше ми повідомляли про те, що землетрус у Туреччині зруйнував легендарну фортецю зі списку ЮНЕСКО.