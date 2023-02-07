Звезду сборной Ганы вытащили из-под завалов в Турции: он был в эпицентре землетрясения

Кристиан Атсу играет за "Хатайспор"

В понедельник, 6 февраля, мощное землетрясение произошло в Турции. Его эпицентр был в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым в череде мощных подземных толчков. Уже известно о тысячах погибших и раненых. Среди тех, кто пережил землетрясение была и украинская теннисистка Дарья Лопатецкая.

Долгое время была неизвестна судьба игрока сборной Ганы Кристиана Атсу, который сейчас выступает за турецкий "Хатайспор". Накануне тренер "Хатайспора" Волкан Демирель расплакался в прямом эфире, призывая помочь пострадавшим.

Атсу оказался под завалами разрушенной гостиницы. К счастью, спасателям удалось вытащить футболиста оттуда.

"Атсу вынесли как раненого. Наш спортивный директор Танер Савут, к сожалению, до сих пор находится под завалами. Провинция Хатай очень сильно пострадала", – сказал пресс-секретарь клуба "Хатайспор" Мустафа Озат в интервью Radyo Gol.

Ранее была информация, что 31-летний Кристиан Атсу был извлечен с травмами правой ноги и затрудненным дыханием.

Атсу с "Порту" выигрывал чемпионат Португалии и Лигу Европы. Был на контракте у "Челси". А со сборной Ганы стал серебряным призером Кубка африкансаих наций.

Ранее мы сообщали о том, что землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО.