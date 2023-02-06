Сотні тисяч жертв і стихія, від якої не врятуватись: найстрашніші землетруси ХХІ століття

Від землетрусу та цунамі майже неможливо сховатися

Серія страшних землетрусів у Туреччині та Сирії серед ночі почала обвалювати будинки, коли мешканці ще спали. Загинули понад дві тисячі людей — це найбільше число загиблих від землетрусів у Туреччині з 1999 року. Тоді поштовх подібної величини спустошив густонаселений регіон поблизу Стамбула, убивши понад 17 тис. людей.

Рятувальники продовжують боротися з наслідками та дістають з-під завалів людей. Шанси вціліти під час землетрусу є: як показує історія, деяких вдавалося діставати протягом декількох днів.

Розповідаємо про найсильніші землетруси XXI століття:

9-бальний землетрус та цунамі в Індонезії

За землетрусом послідувало цунамі, хвилі якого дійшли до Африки

Найбільш смертоносним стихійним лихом цього століття став "різдвяний" землетрус, який обрушився 26 грудня 2004 року на Індійський океан з силою між 9,1-9,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентр виник поблизу індонезійського острова Суматра.

Епіцентр був поблизу індонезійського острова Суматра

Слідом за ним виникло смертоносне цунамі, стихія забрала щонайменше 225 тисяч життів у популярних серед туристів зі всього світу Індонезії, Шрі-Ланці, Індії, Таїланді.

Цунамі навіть досягло східного узбережжя Африки, завдавши руйнувань у Танзанії та забравши там життя понад 200 осіб.

Катастрофа спонукала до створення системи попередження про цунамі в Індійському океані.

Китай (2008 рік)

12 травня 2008 року землетрус магнітудою 7,8 стався у китайському гірському регіоні Сичуань, забравши життя близько 87 600 людей.

Землетрус в регіоні Сичуань

Багато будівель, включаючи школи та лікарні, були пошкоджені або повністю зруйновані, залишивши десятки тисяч без даху над головою.

Кількість загиблих школярів приголомшила країну — за даними китайського уряду, серед загиблих або зниклих безвісти було щонайменше 5 тисяч учнів, багато з них були розчавлені під завалами шкіл.

Серед загиблих було щонайменше 5 тисяч учнів

Землетрус спровокував зсуви та обірвав дороги та комунікаційні мережі, що створило серйозні проблеми для рятувальних робіт та надання допомоги.

Землетрус на Гаїті, 2010

Землетрус магнітудою 7,0 зруйнував столицю Гаїті Порт-о-Пренс 12 січня 2010 року, всього до 24 січня було зареєстровано ще 54 поштовхи.

Приблизно 316 тисяч людей загинули, 1,3 мільйона були переміщені. За оцінками ООН, було зруйновано 80 тисяч будівель у Порт-о-Пренсі та в його околицях.

70% столиці було зруйновано

Із-за значних руйнувань, яких зазнали також аеропорт і порт, тривалий час не вдавалось налагодити надання ефективної міжнародної допомоги із рятувальних робіт. Через пів року після землетрусу нерозібраними залишались 98% завалів, під якими все ще перебували тисячі тіл.

Півтора мільйона людей, яким вдалося врятуватися, жили потім у наметах без води, каналізації, електрики. Врешті ситуація невідворотно привела до спалаху епідемії холер у жовтні.

Острів Гаїті розташований у сейсмічно активній зоні на стику Карибської та Північноамериканської тектонічних плит.

Мапа землетрусу

Цунамі та землетрус в Японії, 2011

У березні 2011 року землетрус магнітудою 9,0 балів був настільки сильним, що Земля зрушилася зі своєї осі. Це спровокувало цунамі, яке прокотилося над островом Хонсю, убивши понад 18 000 людей і стерши з карти цілі міста.

На атомній електростанції "Фукусіма" гігантська хвиля нахлинула на захисні споруди та затопила реактори, спричинивши ядерну катастрофу. Влада створила зону відчуження, яка ставала все більшою і більшою через витік радіації з заводу, що змусило понад 150 тис. людей евакуюватися з цього району.

Атомна електростанція "Фукусіма"

Італія, 2016

У 2016 році смертоносний землетрус магнітудою 6.2 стався в італійських провінціях Марке, Умбрія та Лаціо.

Землетрус 2016року в Італії

Внаслідок чого загинули 297 людей, сотні отримали поранення. У місті Аматріче майже всі будівлі були з тріщинами, а цілі вулиці завалило уламками.

Масштаби руйнувань в місті Аматріче

Землетруси є постійною небезпекою для тих, хто живе вздовж Апеннінського хребта в Італії.

Протягом століть тисячі людей гинули внаслідок поштовхів. Сучасною реакцією, на щастя, стала міцніша забудова та краща підготовка.

Мапа землетрусу в Італії

Землетрус в Індонезії, 2018

Останнім сильним природним катаклізмом, який стався відносно нещодавно став сильний землетрус у вересні 2018 року в Індонезії, за яким виникло смертельне цунамі.

Наслідки руйнівного землетрусу, після якого будинки добило цунамі

Землетрус магнітудою 7,5 стався в центральній частині Сулавесі, після чого хвилі цунамі заввишки 1,5 метра вбили понад 4300 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", у Туреччині стався найбільший землетрус за останні десятиліття, його епіцентр припав на місто Газіантеп.

Сила першого поштовху становила 7,8, магнітуда п’яти наступних була слабшою, але досить сильними для серйозних руйнувань — один із них був магнітудою 6,4, інший — 6,5.