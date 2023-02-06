Сотни тысяч жертв и стихия, от которой не спастись: самые страшные землетрясения XXI века

От землетрясения и цунами почти невозможно скрыться

Серия страшных землетрясений в Турции и Сирии ночью начала обрушивать дома, когда жители еще спали. Погибли более двух тысяч человек — это самое большое число погибших от землетрясений в Турции с 1999 года. Тогда толчок подобной величины опустошил густонаселенный регион вблизи Стамбула, убив более 17 тыс. человек.

Спасатели продолжают бороться с последствиями и извлекают из-под завалов людей. Шансы уцелеть во время землетрясения: как показывает история, некоторых удавалось доставать в течение нескольких дней.

Рассказываем о сильнейших землетрясениях XXI века:

9-балльное землетрясение и цунами в Индонезии

За землетрясением последовало цунами, волны которого дошли до Африки.

Наиболее смертоносным стихийным бедствием этого столетия стало "рождественское" землетрясение, обрушившееся 26 декабря 2004 года на Индийский океан с силой между 9,1-9,3 по шкале Рихтера. Эпицентр возник вблизи индонезийского острова Суматра.

Эпицентр находился вблизи индонезийского острова Суматра

Следом за ним возникло смертоносное цунами, стихия унесла не менее 225 тысяч жизней у популярных среди туристов со всего мира Индонезии, Шри-Ланцы, Индии, Таиланде.

Цунами даже достигло восточного побережья Африки , нанеся разрушениям в Танзании и унеся там жизни более 200 человек.

Катастрофа побудила к созданию системы предупреждения о цунами в Индийском океане.

Китай (2008 год)

12 мая 2008 года землетрясение магнитудой 7,8 произошло в китайском горном регионе Сычуань, унеся жизни около 87 600 человек.

Землетрясение в регионе Сычуань

Многие здания, включая школы и больницы, были повреждены или полностью разрушены, оставив десятки тысяч без крова.

Число погибших школьников ошеломило страну — по данным китайского правительства, среди погибших или пропавших без вести было по меньшей мере 5 тысяч учеников, многие из них были раздавлены под завалами школ.

Среди погибших было не менее 5 тысяч учащихся

Землетрясение спровоцировало оползни и оборвало дороги и коммуникационные сети, что создало серьезные проблемы для спасательных работ и оказания помощи.

Землетрясение на Гаити, 2010

Землетрясение магнитудой 7,0 разрушило столицу Гаити Порт-о-Пренс 12 января 2010 года, всего до 24 января было зарегистрировано еще 54 толчка.

Приблизительно 316 тысяч человек погибли, 1,3 миллиона были перемещены. По оценкам ООН, было разрушено 80 тысяч зданий в Порт-о-Пренсе и его окрестностях.

70% столицы было разрушено

Из-за значительных разрушений, подвергшихся также аэропорту и порту, длительное время не удавалось наладить оказание эффективной международной помощи по спасательным работам. Спустя полгода после землетрясения остались 98% завалов, под которыми все еще находились тысячи тел.

Полтора миллиона человек, которым удалось спастись, жили потом в палатках без воды, канализации, электричества. В конце концов, ситуация неотвратимо привела к вспышке эпидемии холер в октябре.

Остров Гаити расположен в сейсмически активной зоне на стыке Карибской и Североамериканской тектонических плит.

Карта землетрясения

Цунами и землетрясение в Японии, 2011

В марте 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 баллов было настолько сильным, что Земля сдвинулась со своей оси. Это спровоцировало цунами, которое прокатилось над островом Хонсю, убив более 18 000 человек и стерев с карты целые города.

На атомной электростанции "Фукусима" гигантская волна нахлынула на защитные сооружения и затопила реакторы, повлекшие ядерную катастрофу. Власти создали зону отчуждения, которая становилась все больше и больше из-за утечки радиации с завода, что заставило более 150 тыс. человек эвакуироваться из этого района.

Атомная электростанция "Фукусима"

Италия, 2016

В 2016 году смертоносное землетрясение магнитудой 6.2 произошло в итальянских провинциях Марке, Умбрия и Лацио.

Землетрясение 2016 года в Италии

В результате чего погибли 297 человек, сотни получили ранения. В городе Аматриче почти все постройки были с трещинами, а целые улицы завалило обломками.

Масштабы разрушений в городе Аматриче

Землетрясения являются постоянной опасностью для живущих вдоль Апеннинского хребта в Италии.

На протяжении веков тысячи людей погибали в результате толчков. Современной реакцией, к счастью, стала более крепкая застройка и лучшая подготовка.

Карта землетрясения в Италии

Землетрясение в Индонезии, 2018

Последним сильным природным катаклизмом, которое произошло относительно недавно, стало сильное землетрясение в сентябре 2018 года в Индонезии, по которому произошло смертельное цунами.

Последствия разрушительного землетрясения, после которого дома добило цунами

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в центральной части Сулавеси, после чего волны цунами высотой 1,5 метра убили более 4300 человек.

Как сообщал "Телеграф", в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия, его эпицентр пришелся на город Газиантеп.

Сила первого толчка составляла 7,8, магнитуда пяти последующих была слабее, но достаточно сильными для серьезных разрушений – один из них был магнитудой 6,4, другой – 6,5.