Три простых шага спасут во время землетрясения: что нужно знать, если вы в опасной зоне

Знания и быстрые действия могут спасти жизнь

Волна землетрясений, прокатившаяся по миру вчера после самых мощных за десятилетие потрясений в Турции напоминает, что разрушительные катастрофы могут произойти в любое время. Стали свидетелями катастрофы и украинцы, которые сейчас находятся за границей.

Ближайшая к Украине опасная зона Вранча находится в соседней Румынии, из-за чего незначительные сейсмические толчки время от времени ощущались даже в Киеве. Рассказываем, как подготовиться к следующему землетрясению:

Правило номер 1. Не стоять в дверном косяке

Самая главная вещь, которую нужно знать о землетрясениях, — не стоит прятаться во дворе. На самом деле это миф, что стояние на пороге у косяков может спасти во время землетрясения. Согласно данным Earthquake Country Alliance, это спасет только в старых неармированных глинобитных домах, а в современных зданиях остальные дома так же прочны.

В США алгоритм действий в помещении во время землетрясения состоит из трех простых шагов: "Падай. Прячься. Держись":

Алгоритм "Падай. Прячься. Держись"

Когда под вашими ногами зашаталась земля, встаньте на руки и колени, чтобы не опрокинуться. Ползите в тайник. Где и как прятаться: положите одну руку на голову и шею, чтобы защитить их от мусора и направляйтесь к столу, чтобы укрыться под ним. Если стола нет — сойдет внутренняя стена подальше от высокой мебели (они могут опрокинуться) и стекла. Держитесь за стол одной рукой, другой продолжайте закрывать голову и шею.

Не бегите на улицу. Строительные материалы и стекло могут упасть на вас, когда вы уходите.

Для людей на колясках алгоритм иной и предполагает блокировку колес

Для людей на колясках и костылях этот алгоритм иной. В инвалидной коляске: заблокируйте колеса, наклонитесь (чтобы защитить жизненно важные органы), прикрыв голову и шею руками.

Алгоритм действий для людей на колясках и костылях

Если вы уже на улице, оставайтесь на улице и отойдите немного дальше от зданий и проводов. Если вы уезжаете, съедьте с дороги. Не останавливайтесь под мостами.

Когда можно выходить

В тайнике стоит ждать, пока первые колебания утихнут. После этого проверьте, нет ли у вас травм. Иногда люди поначалу не испытывают боли из-за адреналина.

Далее осторожно выйдите из тайника, помня, что опасность не миновала и все еще есть риск порезаться стеклом или другими острыми предметами, советует Центр стратегических коммуникаций. Надейтесь, чтобы не порезать ноги.

Стеклянные витрины после землетрясения магнитудой 4.7 в Японии, 2016 год

Подготовьте путь к эвакуации. Откройте межкомнатную и входную дверь, откройте окна, чтобы их не заблокировало и вы имели возможность выйти в любой момент. Выключите из розеток электроприборы, газовую плиту, погасите печь, если у вас она есть.

Перед выходом перекройте воду и выключите электричество и газ

Если вы оказались под завалами – зовите на помощь, используйте фонарик на телефоне, чтобы показать, где вы. Если вас услышали, ждите, пока разберут завал. Если вас не слышат, попробуйте осторожно спастись сами, но без резких движений.

Оцените ситуацию: видите ли вы, что на вас упало. Если вы в состоянии освободить конечности, начните разбирать завал, но стараясь не задеть то, на чем все держится. Если самостоятельно справиться не получается, ждите помощи, не оставляя попыток сообщить о себе: звоните, кричите, громко стучите по трубам.

Прибрежные землетрясения могут быть особенно опасными, поскольку изменение почвы может нарушить толщу воды и вызвать цунами. Если вы находитесь на побережье, когда произошло сильное землетрясение, как можно скорее поднимитесь на возвышенность.

Как подготовиться к землетрясению и где его ждать

Землетрясения чаще всего встречаются вдоль разломов тектонических плит, например, вдоль западного побережья США. Тектонические плиты – гигантские скальные плиты, образующие верхний слой Земли – сталкиваются или скользят друг о друга.

Приблизительно 80% всех землетрясений на планете происходят вдоль края Тихого океана, который также называют "огненным кольцом" из-за вулканической активности.

Часто власти на основе прогнозов (это работает примерно с такой вероятностью, как и прогноз погоды) могут известить о вероятной угрозе. В таком случае необходимо:

Перед выходом выключить все из розеток и газа. Поставьте на пол тяжелые и большие вещи. Слушайте официальную информацию и инструкции о порядке действий по радио. Не используйте телефон без необходимости перегружать сеть. Если дома вы не сами, сначала помогите одеться детям и пожилым людям, после чего оденьтесь сами и возьмите тревожный чемодан или оперативно соберите самые необходимые вещи: документы, запасную одежду, небольшой запас продукты, воду, медикаменты, карманный фонарик, радиоприем.

Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей об угрозе, оказывайте помощь детям, беременным, старикам и всем остальным, кто не в состоянии позаботиться о себе сам. Да, непредсказуемость землетрясений пугает, но немного подготовившись, вы можете быть готовы, если произойдет сильный толчок

Как сообщал "Телеграф", в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия, его эпицентр пришелся на город Газиантеп. Спасательная операция продолжается до сих пор, людей продолжают доставать из-под завалов.