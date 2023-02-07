Землетрясения в Сирии и Турции: спровоцирует ли россия новый миграционный кризис в Европе

Демограф НАНУ Александр Гладун рассказал "Телеграфу", к чему готовиться украинцам

Мощные землетрясения в Турции и Сирии с большим количеством жертв спровоцировали у некоторых обозревателей опасения, что стихийное бедствие сможет угрожать новым миграционным кризисом в Европе.

В частности, об этом написала украинская журналистка Татьяна Даниленко: "Землетрясения — это еще и новая волна беженцев в Европу. Все просто как назло…".

На вопрос, реально ли такое развитие событий и может ли россия с путиным воспользоваться ситуацией, "Телеграфу" ответил заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, член-корреспондент НАН Александр Гладун.

"Это землетрясение никак особо не повлияет на миграцию. Возможно, внутри страны будут перемещения, а люди будут просто восстанавливать дома, которые были. Это же одноразовое событие. В Сирии тогда была война, и там был террор против мирного населения такой, как сейчас в Украине на захваченных россией территориях. Поэтому население было вынуждено просто уезжать. Их выталкивали в Европу, специально создавая миграционный кризис в ЕС", — пояснил он.

Отметим, миграционный кризис в Европе начался в 2015 году, когда из-за сирийского конфликта россия с Дамаском спровоцировали массовый наплыв беженцев в ЕС для дестабилизации, используя миграционный фактор как оружие.

Как добавил Гладун, сейчас совершенно другая ситуация в той же Турции, "и по-моему, ничего не будет, и сейчас события не вызовут никаких массовых миграций".

В то же время, как уточнил эксперт, в настоящее время в Европе миграционного кризиса, вызванного с начала войны массовым выездом украинцев за границу, нет.

Читайте также:

"В начале марта или апреля 2022 г. в ЕС приняли решение, что украинцы могут селиться где угодно, то есть нет ограничений по нашей стране. Если мы проводим параллель с сирийским кризисом, там страны ЕС вводили квоты — каждая страна Евросоюза брала определенное количество мигрантов, расселяла у себя и так далее. Что касается украинцев, никакой проблемы нет — можно жить в любой стране Европы, а также США, Канаде, Австралии, той же Турции и т.д. Потому как такового миграционного кризиса украинцы не спровоцировали", — говорит он.

Как сообщалось, 6 февраля в Турции произошло крупнейшее землетрясение за последние десятилетия. Его эпицентр находился в городе Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало лишь первым среди мощных подземных толчков. Следующие пять были более слабыми, но достаточно сильными для серьезных разрушений.

Кроме того, Телеграф писал, что мощные толчки ощущались на территории Дамаска, Латакии и других провинциях Сирии и Бейруте. Число жертв землетрясения достигло 5 тысяч человек, а по предварительным оценкам ВОЗ, стихия могла затронуть 23 млн человек, проживающих на пострадавшей территории.