Чудовий порятунок: у Туреччині з-під завалів через понад добу дістали дітей (фото, відео)

Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів щонайменше чотирьох дітей, які дивом залишилися живими та цілими

Внаслідок найсильнішого землетрусу в Туреччині, який стався вранці 6 лютого, вдалося врятувати кількох дітей, які просто дивом вижили. Їх дістали з-під завалів більше, ніж через добу.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ Anadolu та TRT Haber. Станом на вечір 7 лютого відомо про майже 3,4 тисячі загиблих.

Так, з-під завалів зруйнованої будівлі в місті Антакья (провінція Хатай) рятувальники витягли маму з піврічною дитиною. Вони провели під руїнами 29 годин, але, на щастя, зуміли вижити.

Пізніше стало відомо про порятунок хлопчика на ім'я Умут (Надія) у турецькому Газіантепі. Дитина провела під завалами 36 годин і просто дивом залишилася живою.

Дівчинка Сідра, якій 5 років, провела під завалами у Хатаї 35 годин. Її звільнили та передали медикам гірники з пошуково-рятувального загону. А через 33 години у тому самому місті вдалося врятувати 4-річну дівчинку Гюль Інал. Її витягли рятувальники і відразу передали рідним, які ледве стримували сльози. На дітях не було помітно зовнішніх травм, але додатково їх обстежать медики.

5-річна Сідра

4-річна Гюль Інал

Раніше "Телеграи" розповідав про те, що землетрус стався не тільки в Туреччині, поштовхи відчули в США та Казахстані. Магнітуда вагалася від 2 до 3,8 балів.