Чудесное спасение: в Турции из-под завалов спустя больше суток достали детей (фото, видео)

Спасателям удалось спасти из-под завалов минимум четверых детей, которые чудом остались живыми и целыми

В результате сильнейшего землетрясения в Турции, которое произошло утром 6 февраля, удалось спасти несколько детей, которые просто чудом выжили. Их достали из-под завалов больше, чем через сутки.

Об этом сообщают турецкие СМИ Anadolu и TRT Haber. По состоянию на вечер 7 февраля известно о почти 3,4 тысячах погибших.

Так, из-под завалов разрушенного здания в городе Антакья (провинция Хатай ) спасатели вытащили маму с полугодовалым ребенком. Они провели под руинами 29 часов, но, к счастью, сумели выжить.

Позже стало известно о спасении мальчика имени Умут (Надежда) в турецком Газиантепе. Ребенок провел под завалами 36 часов и просто чудом остался жив.

Девочка Сидра, которой 5 лет, провела под завалами в Хатае 35 часов. Ее освободили и передали медикам горняки из поисково-спасательного отряда. А спустя 33 часа в том же городе удалось спасти 4-летнюю девочку Гюль Инал. Ее вытащили спасатели и тут же передали родным, которые еле сдерживали слезы. На детях не было заметно внешних травм, но их дополнительно обследуют медики.

5-летняя Сидра

4-летняя Гюль Инал

Ранее "Телеграы" рассказывал о том, землетрясение произошло не только в Турции, толчки ощутили в США и Казахстане. Магнитуда колебалась от 2 до 3,8 баллов.