"Чому мовчить влада України?": кат-кадировець, який катував українських солдатів, приїхав "рятівником" до Туреччини (фото)

Близький соратник кадирова приїхав зі "рятувальною місією" до Туреччини

Після масштабного землетрусу в Туреччині, який забрав життя тисяч людей, багато країн направили туди рятувальні місії. Серед них була і російська команда, в лавах якої туди прибула довірена особа глави Чечні даниїл мартинов.

На це звернув увагу український активіст Сергій Стерненко, який нагадав, що мартинов в Україні прославився тим, що катував полонених.

Стерненко нагадав, що СБУ у серпні 2022 року оголосила про підозру Мартинову. Зокрема його звинуватили в тому, що під час боїв на Київщині він зі спільниками брали до заручників мирних жителів і використовували їх як "живий щит".

"Позиція України буде?", — запитав активіст.

даниїл мартинів у Туреччині

даниїл мартинов в Україні

Згідно з даними з відкритих джерел, мартинів є радником глави МНС Росії, проте його більше знають за тісний зв’язок із головою Чечні рамзаном кадировим і тим, що наглядав за його "гвардію".

При цьому сам кадиров називав мартинова "близьким другом"

даниїл мартинов і рамзан кадиров

Як повідомлялося раніше, найбільш масштабний землетрус у Туреччині стався 7 лютого. Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до 3549 осіб, а поранених — до 22 168 осіб. При цьому ще понад тисячу людей загинули в сусідній Сирії.