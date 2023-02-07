"Почему молчат власти Украины?": палач-кадыровец, пытавший украинских солдат, приехал "спасателем" в Турцию (фото)

Близкий соратник кадырова приехал со "спасательной миссией" в Турцию

После масштабного землетрясения в Турции, унесшего жизнь тысяч людей, многие страны направили туда спасательные миссии. Среди них была и российская команда, в рядах которой туда прибыло доверенное лицо главы Чечни даниил мартынов.

Внимание на это обратил украинский активист Сергей Стерненко, который напомнил, что мартынов в Украине прославился тем, что пытал пленных.

Стерненко напомнил, что СБУ в августе 2022 года объявила о подозрении мартынову. В частности его обвинили в том, что во время боев на Киевщине он с подельниками брали в заложники мирных жителей и использовали их в качестве "живого щита".

"Позиция Украины будет?", — спросил активист.

даниил мартынов в Турции

даниил мартынов в Украине

Согласно данным из открытых источников, мартынов является советником главы МЧС россии, однако его более знают за тесную связь с главой Чечни рамзаном кадыровым и тем, что курировал его "гвардию".

При этом сам кадыров называл мартынова "близким другом"

даниил мартынов и рамзан кадыров

Как сообщалось ранее, наиболее масштабное землетрясение в Турции произошло 7 февраля. Согласно последним данным, число погибших возросло до 3549 человек, а раненых — до 22 168 человек. При этом еще более тысячи человек погибли в соседней Сирии.