Султанши "Великолепного века": как выглядят в жизни актрисы, о которых узнал весь мир (фото)

Каждая из героинь хорошо запомнилась зрителям, ведь роли были прекрасно прописаны, а актрисы просто невероятные

"Великолепный век" — один из самых популярных в мире турецких телесериалов. Историческая драма впервые появилась на телеэкранах в 2011 году и с тех пор "не отпускает" многих поклонников, как в свое время и сериал "Сплетница". Т/с рассказывает историю Османской империи во время правления султана Сулеймана Пышного. Он даже стал своеобразным культурным феноменом.

С большим увлечением зрители следили в течение четырех сезонов за интригами и скандалами, разворачивающимися во дворце Топкапы. Некоторые герои менялись, а некоторые были с нами вплоть до последней серии. Сегодня "Телеграф" расскажет о 10 главных султаншах "Великолепного века" и актрисах, которые их сыграли — сколько лет им сейчас, откуда они и как теперь выглядят.

Хюррем Султан — Мерьем Узерли

Хюррем Султан

"И когда сотни красавиц будут кричать его имя, мой шепот будет громче!" (с)

Наложница, а впоследствии единственная законная жена османского султана Сулеймана Пышного, первая представительница Женского Султаната, самая могущественная женщина Османской империи. Матерь Михримах и четырех шехзаде: Мехмеда, Селима, Баязида и Джихангира. Имела вспыльчивый характер и яркие рыжие волосы, а еще — незаурядную красоту и ум, была хитрой, но очень мудрой и справедливой правительницей.

В первых сезонах "Великолепного века" Хюррем сыграла турецко-германская актриса и фотомодель Мерьем Узерли, которой сейчас 39 лет. Именно после этого проекта она получила мировую славу и множество престижных наград.

Однако во время съемок 3-го сезона, не доиграв буквально 4 серии, актриса внезапно покинула проект и ей пришлось срочно искать замену. Как выяснилось позже, у Мерьем произошел нервный срыв (вероятно, из-за беременности и очень напряженного графика съемок — сериал снимали по 16 часов в сутки), поэтому режиссер решил снимать сериал дальше уже с новой актрисой. Еще одной причиной того, что Узерли покинула картину, называют деньги: мол, актеру, игравшему Сулеймана, доплачивали премии, а всем остальным нет — актриса тоже хотела получать больший гонорар за роль Хюррем, однако ей отказали.

Интересно, что в определенный момент Мерьем хотела вернуться к съемкам, однако ее не приняли назад. Мотивировали отказ тем, что на роль уже была утверждена новая актриса.

Хюррем (в старшем возрасте) — Вахиде Перчин

Хюррем Султан

А вот и новая претендентка на роль рыжеволосой султанши – турецкая актриса Вахиде Перчин. Ей сейчас 57. Роль Хюррем стала для нее одной из двух самых узнаваемых (другая ее знаменитая работа – сериал "Сила любви Ферихи").

Кстати, Вахиде не сразу согласилась на роль Хюррем Султан. Сначала она решила узнать у Мерьем Узерли о ее дальнейших планах: актриса звонила своей предшественнице много раз, пока однажды трубку не поднял отец Мерьем, который попросил больше их не беспокоить.

Валиде Айше Хафса Султан — Небахат Чехре

Валиде Султан

Непревзойденная Валиде — мать Султана Сулеймана, Хатидже Султан, Бейхан Султан, Шах-и-Хубан Султан и Фатьмы Султан. Управительница гарема и первая обладательница титула Валиде Султан.

Мать султана сыграла турецкая актриса и модель Небахат Чехре. Эта роль ее очень прославила.

Кстати, в 1960 году она получила титул "Мисс Турция", ранее являлась очень популярной моделью. Сейчас ей 78 лет.

Махидевран Султан — Нур Феттахоглу

Махидевран Султан

"Я дышу ради будущего моего сына Мустафы! Я ни за что не отдам его судьбу в руки Хюррем!" (с)

Наложница османского султана Сулеймана I и мать его первенца – шехзаде Мустафы. Главная соперница Хюррем Султан, желающая всадить на престол своего сына. Коварная и опрометчивая, податливая гневу, но очень красивая. Ее имя означает "та, чья красота никогда не увядает" или "лунная госпожа".

Махидевран в сериале сыграла еще одна турецко-германская актриса — Нур Феттахоглу. Сейчас ей 42 года. Известна также благодаря съемкам в сериале "Запретная любовь".

Михримах Султан — Пелин Карахан

Михримах Султан

"Я — Михримах, дочь владыки мира султана Сулеймана. Рожденная Хюррем Султан. Унаследовала знатность и силу характера от отца, а страстность и острый ум — от матери. Повелительница Солнца и Луны Михримах" (с)

Единственная дочь Сулеймана и Хюррем. Жена Рустема-паши. После смерти матери управляла султанским гаремом. Такая же ловкая интриганка, как и ее мать. Была влюблена в Бали-бея, однако в 17 лет была вынуждена выйти замуж гораздо старшего Рустема по требованию матери (ему на тот момент, кстати, было 39 лет). Девушка очень привязана ко всем своим братьям, в том числе и сыну Махидевран Мустафе.

Красавицу Михримах сыграла турецкая актриса Пелин Карахан, которой сейчас 38 лет. До этого проекта снималась в рекламе, имела еще несколько не очень значимых ролей. Прославилась именно благодаря "Великолепному веку".

Хатидже Султан — Сельма Эргеч

Хатидже Султан

"В райских садах роза влюблена в соловья, а соловей — в розу" (с)

Младшая сестра Султана Сулеймана, которую он любит наиболее изо всех своих сестер. Жена Ибрагима-паши – его верного соратника и "брата". Долгое время — вплоть до второй свадьбы — жила во дворце Султана, постоянно находилась возле матери-валиде.

Тихую и покорную Хатидже сыграла Сельма Эргеч — турецкая актриса и родившаяся в Германии модель. На сегодня ей 44 года и эта роль стала для нее одной из двух наиболее успешных в карьере (другой известный проект за ее участия — фильм "Сеть 2.0"). Она вегетарианка с 9 лет.

Похоже, Хатидже и Махидевран дружат и в жизни

Бейхан Султан — Пынар Чаглар Генчтюрк

Бейхан Султан

"Вы мой повелитель, но брата у меня нет" (с)

Вторая сестра Сулеймана, жена Ферхата-паши. Появлялась в сериале буквально в нескольких сериях. Ее мужа приговорили к казни за взяточничество и она прибыла в столицу просить у матери помилования для него, подчеркивая, что Ферхата-пашу кто-то оговорил, однако впоследствии оказалось, что он виноват и его все же казнили. Именно после этого прозвучала ее яркая реплика: "Вы мой повелитель, но брата у меня нет. И семьи тоже теперь нет".

Пынар Чаглар Генчтюрк – 41-летняя турецкая актриса театра, кино и телевидения. Роль Бейхан в сериале "Великий век" стала для нее дебютной на телевидении. Позже актриса появилась в "Голой правде" и сериале "Королек — пения певчая".

Фатьма Султан — Мельтем Джумбул

Фатьма Султан

Еще одна сестра Сулеймана и супруга великого визиря Османской империи Кара Ахмеда-паши. Повелительница удовольствий и развлечений, как ее называют, всегда радостна и улыбчива, но также всегда готова к плетению новой паутины интриг. Как и все трое ее сестер, ненавидит Хюррем.

Роль Фатьмы Султан сыграла турецкая актриса и телеведущая Мельтем Джумбул. Сейчас ей 53 года. После съемок в "Великолепном веке" имела еще немало ролей. Она снималась, например, в индийской драме "Скажи мне, Боже", фильмах "Лабиринт", "Красивая жизнь" и других.

Мельтем Джумбур в молодости и сейчас

Шах-и-Хубан Султан — Дениз Чакир

Шах-и-Хубан Султан

"Сила этой Империи во мне, Паша. А твоя обязанность, как и всех остальных рабов, полностью мне подчиняться!" (с)

Четвертая сестра Сулеймана. Жена Лютфи-паши, лучшая подруга изо всех сестер для Хатидже и злейший враг Хюррем, ведь ей не нравится, что какая-то женщина может обладать такой властью над Султаном. Кроме того, она убеждена, что в смерти Валиде виновата именно супруга Сулеймана. Гордая и высокомерная. Именно она помогает Хатидже на время избавиться от Хюррем, однако впоследствии будет вынуждена покинуть Стамбул.

Ее сыграла Дениз Чакир – еще одна турецкая актриса театра и кино. Сейчас ей 41 год. По мнению журнала "Forbes", Дениз — одна из красивейших женщин Турции. Также в число самых сексуальных женщин страны ее включал самый популярный мужской журнал Турции "Boxer" — она входила в число 20 лучших телевизионных актрис страны и носила титул "лучшей плохой девочки" Турции, согласно интернет-опросам.

Нурбану Султан — Мерве Болугур

Нурбан Султан

"Я Нурбану Султан! Та, кто собственноручно создала свою судьбу, сделала то, что казалось невозможным!" (с)

Наложница и супруга османского султана Селима II – сына Султана Сулеймана и Хюррем. Имя девушке дала сама Хюррем, оно означает "излучающая свет".

Нурбану сыграла турецкая актриса, модель, певица, дизайнер и блоггер Мерве Болугур. Сейчас она лицо многих мировых брендов, последние годы активно занимается блоггерством и развивает собственный youtube-канал (имеет более 100 тыс. подписчиков). Мерве 35 лет. Она также известна своими ролями в сериалах "Маленькие тайны" и "Братья".

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