Як виглядають в житті султанші з серіалу Величне століття - Хюррем, Валіде Султан, Махідевран та інші - фото

Кожна з героїнь добре запам'яталася глядачам, адже ролі були чудово прописані, а акторки — просто неймовірні

"Величне століття" — один із найпопулярніших у світі турецьких телесеріалів. Історична драма вперше з'явилася на телеекранах у 2011 році і з того часу "не відпускає" багатьох шанувальників, як свого часу і серіал "Пліткарка". Т/с розповідає історію Османської імперії за часів правління султана Сулеймана Пишного. Він навіть став своєрідним культурним феноменом.

З великим захопленням глядачі стежили протягом чотирьох сезонів за інтригами та скандалами, які розгорталися у палаці Топкапи. Деякі герої змінювалися, а деякі були з нами аж до останньої серії. Сьогодні "Телеграф" розповість про 10 головних султанш "Величного століття" та актрис, які їх зіграли — скільки років їм зараз, звідки вони і як тепер виглядають.

Хюррем Султан — Мер’єм Узерлі

Хюррем Султан

"І коли сотні красунь кричатимуть його ім'я, мій шепіт буде голоснішим!" (с)

Наложниця, а згодом — єдина законна дружина османського султана Сулеймана Пишного, перша представниця Жіночого Султанату, наймогутніша жінка Османської імперії. Матір Міхрімах та чотирьох шехзаде: Мехмеда, Селіма, Баязида та Джихангіра. Мала запальний характер і яскраве руде волосся, а ще — непересічну вроду та розум, була хитрою, однак дуже мудрою та справедливою правителькою.

У перших сезонах "Величного століття" Хюррем зіграла турецько-німецька акторка та фотомодель Мер’єм Узерлі, якій зараз 39 років. Саме після цього проєкту вона отримала світову славу та безліч престижних нагород.

Однак, під час зйомок 3-го сезону, не догравши буквально 4 серії, акторка раптово покинула проєкт і їй довелося терміново шукати заміну. Як з’ясувалося пізніше, в Мер’єм стався нервовий зрив (ймовірно, через вагітність та дуже напружений графік зйомок — серіал знімали по 16 годин на добу), тому режисер вирішив знімати серіал далі вже з новою актрисою. Ще одною причиною того, що Узерлі покинула картину, називають гроші: мовляв, актору, який грав Сулеймана, доплачували премії, а всім іншим ні — акторка теж хотіла отримувати більший гонорар за роль Хюррем, однак їй відмовили.

Цікаво, що в певний момент Мер'єм хотіла повернутися до зйомок, проте її не прийняли назад. Мотивували відмову тим, що на роль вже була затверджена нова акторка.

Хюррем (у старшому віці) — Вахіде Перчін

Хюррем Султан

А ось і нова претендентка на роль рудоволосої султанші — турецька актриса Вахіде Перчин. Їй зараз 57. Роль Хюррем стала для неї однією з двох найбільш впізнаваних (інша її знаменита робота — серіал "Сила кохання Феріхи").

До речі, Вахіде не відразу погодилася на роль Хюррем Султан. Спершу вона вирішила дізнатися у Мер'єм Узерлі про її подальші плани: актриса телефонувала своїй попередниці багато разів аж доки одного разу слухавку не підняв батько Мер'єм, який попросив більше їх не турбувати.

Валіде Айше Хафса Султан — Небахат Чехре

Валіде Султан

Неперевершена Валіде — мати Султана Сулеймана, Хатідже Султан, Бейхан Султан, Шах-і-Хубан Султан та Фатьми Султан. Управителька гарему і перша володарка титулу Валіде Султан.

Матір султана зіграла турецька акторка та модель Небахат Чехре. Ця роль її неабияк прославила.

До речі, у 1960 році вона отримала титул "Міс Туреччина", раніше була дуже популярною моделлю. Зараз їй 78 років.

Махідевран Султан — Нур Феттахоглу

Махідевран Султан

"Я дихаю заради майбутнього мого сина Мустафи! Я нізащо не віддам його долю в руки Хюррем!" (с)

Наложниця османського султана Сулеймана I і матір його первенця — шехзаде Мустафи. Головна суперниця Хюррем Султан, яка бажає всадити на престол свого сина. Підступна та необачна, піддатлива гніву, але дуже вродлива. Її ім’я означає "та, чия краса ніколи не в'яне" або "місячна пані".

Махідевран у серіалі зіграла ще одна турецько-німецька акторка — Нур Феттахоглу. Зараз їй 42 роки. Відома також завдяки зйомкам у серіалі "Заборонене кохання".

Міхрімах Султан — Пелін Карахан

Міхрімах Султан

"Я — Міхрімах, дочка володаря світу султана Сулеймана. Народжена Хюррем Султан. Успадкувала знатність і силу характеру від батька, а пристрасність і гострий розум — від матері. Повелителька Сонця і Місяця Міхрімах" (с)

Єдина донька Сулеймана та Хюррем. Дружина Рустема-паші. Після смерті матері управляла султанським гаремом. Така ж вправна інтриганка, як і її матір. Була закохана у Балі-бея, однак у 17 років була вимушена вийти заміж за набагато старшого Рустема на вимогу матері (йому на той момент, до речі, було 39 років). Дівчина дуже прив’язана до всіх своїх братів, в тому числі й сина Махідевран — Мустафи.

Красуню Міхрімах зіграла турецька акторка Пелін Карахан, якій зараз 38 років. До цього проєкту знімалася у рекламі, мала ще декілька не дуже значущих ролей. Прославилася саме завдяки "Величному століттю".

Хатідже Султан — Сельма Ерґеч

Хатідже Султан

"У райських садах троянда закохана в солов'я, а соловей — у троянду" (с)

Молодша сестра Султана Сулеймана, яку він любить найбільше з усіх своїх сестер. Дружина Ібрагіма-паші — його вірного соратника та "брата". Довгий час — аж до свого другого весілля — жила у палаці Султана, постійно була біля матері-валіде.

Тиху й покірну Хатідже зіграла Сельма Ерґеч — турецька актриса та модель, що народилася у Німеччині. На сьогодні їй 44 роки і ця роль стала для неї однією з двох найбільш успішних у кар’єрі (інший відомий проєкт за її участі — фільм "Мережа 2.0"). Вона вегетаріанка з 9 років.

Схоже, Хатідже та Махідевран дружать і в житті

Бейхан Султан — Пинар Чаглар Ґенчтюрк

Бейхан Султан

"Ви мій повелитель, але брата у мене немає" (с)

Друга сестра Сулеймана, дружина Ферхата-паші. З’являлася у серіалі буквально у кількох серіях. Її чоловіка засудили до страти за хабарництво і вона прибула до столиці просити у матері помилування для нього, наголошуючи, що Ферхата-пашу хтось обмовив, однак згодом виявилось, що він таки винен і його все ж стратили. Саме після цього прозвучала її найяскравіша репліка: "Ви мій повелитель, але брата у мене немає. І сім’ї теж тепер немає".

Пинар Чаглар Ґенчтюрк — 41-річна турецька актриса театру, кіно і телебачення. Роль Бейхан у серіалі "Величне століття" стала для неї дебютною на телебаченні. Пізніше акторка з'явилася у "Голій правді" та серіалі "Корольок — пташка співоча".

Фатьма Султан — Мельтем Джумбул

Фатьма Султан

Ще одна сестра Сулеймана і дружина великого візира Османської імперії Кара Ахмеда-паші. Повелителька задоволень і розваг, як її називають, завжди радісна та усміхнена, проте завжди готова до плетіння нової павутини інтриг. Як і всі троє її сестер, ненавидить Хюррем.

Роль Фатьми Сультан зіграла турецька актриса і телеведуча Мельтем Джумбул. Зараз їй 53 роки. Після зйомок у "Величному столітті" мала ще чимало ролей. Вона знімалася, наприклад, в індійській драмі "Скажи мені, Боже", фільмах "Лабіринт", "Красиве життя" та інших.

Мельтем Джумбур у молодості й зараз

Шах-і-Хубан Султан — Деніз Чакир

Шах-і-Хубан Султан

"Сила цієї Імперії в мені, Паша. А твій обов'язок, як і всіх інших рабів, повністю мені підкорятися!" (с)

Четверта сестра Сулеймана. Дружина Лютфі-паші, найкраща подруга з-поміж усіх сестер для Хатідже і лютий ворог Хюррем, адже їй не подобається, що якась жінка може мати таку владу над Султаном. Крім того, вона переконана, що у смерті валіде винна саме дружина Сулеймана. Горда й високомірна. Саме вона допомагає Хатідже на деякий час позбутися Хюррем, однак згодом буде змушена покинути Стамбул.

Її зіграла Деніз Чакир — ще одна турецька акторка театру і кіно. Зараз їй 41 рік. На думку журналу "Forbes", Деніз — одна з найгарніших жінок Туреччини. Також до числа найсексуальніших жінок країни її включав найпопулярніший чоловічий журнал Туреччини "Boxer" — вона входила до числа 20 найкращих телевізійних актрис країни й носила титул "найкращої поганої дівчинки" Туреччини, згідно з інтернет-опитуваннями.

Нурбану Султан — Мерве Болугур

Нурбану Султан

"Я Нурбану Султан! Та, хто власноруч створила свою долю, зробила те, що здавалося неможливим!" (с)

Наложниця і дружина османського султана Селіма II — сина Султана Сулеймана та Хюррем. Ім’я дівчині дала сама Хюррем, воно означає "та, що випромінює світло".

Нурбану зіграла турецька акторка, модель, співачка, дизайнерка і блогер Мерве Болугур. Зараз вона — обличчя багатьох світових брендів, останні роки активно займається блогерством і розвиває власний youtube-канал (має понад 100 тис. підписників). Мерве 35 років. Вона також відома своїми ролями у серіалах "Маленькі таємниці" та "Брати".

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