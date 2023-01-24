Зена уже не та: как изменилась за многие годы звезда популярного сериала (фото)

К моменту съемок ей было 27, а сейчас звезде уже давно даже не 50

Фэнтезийный телесериал "Зена — королева воинов" был чрезвычайно популярен в 90-х — начале 2000-х, как и "Друзья" и "Беверли-Гиллс, 90210". Впервые на телеэкранах картина появилась в конце 1995-го (в Украине – в 1998 году), а последняя серия вышла в 2001 году.

За приключениями Зены следили миллионы зрителей, а сам сериал совершил революцию на телевидении. Проект стал мегауспешным и вышел в эфир в более чем сотне стран по всему миру. Главная героиня, которую сыграла Люси Лоулесс, стала невероятно популярной, однако с годами ее слава заметно угасла. "Телеграф" расскажет, что произошло со звездой и как она выглядит сейчас.

В марте Люси Лоулесс исполнится 55 лет. Она родилась в многодетной семье и была пятым ребенком в семье. До 8 лет девочка была настоящим сорванцом, ни в чем не уступая своим старшим братьям. Начальное образование получила в школе при монастыре, где и проявился интерес к актерской игре. Окончив среднюю школу в 17 лет, поступила в Оклендский Университет, но проучилась там всего год, увлекшись идеей путешествовать по Европе. Обучение она бросила вместе со своим женихом Гартом Лоулессом – пара действительно отправилась в путешествие. Чтобы прокормить себя, они перебивались мелкими заработками.

Вернувшись, Люси и Гарт устроились работать на золотой рудник близ Калгурли в Австралии. В 1988 году они поженились и вернулись в Новую Зеландию, где у них родилась дочь Дейзи.

В 1989 году Люси выиграла конкурс красоты и стала "Миссис Новая Зеландия 1989". Тогда же будущая Ксена начала сниматься в разных рекламных роликах и вскоре получила роль в комедийном шоу Funny Business, а затем стала ведущей передачи Travel Magazine на телевидении.

Роль Зены

Для молодой новозеландской актрисы эта роль стала билетом в счастливое будущее. Все началось с ее появления в сериале о приключениях Геркулеса — Лоулесс появилась на съемочной площадке из-за болезни уже утвержденной актрисы Ванессы Энджел, когда у продюсеров было всего два дня на поиск другой кандидатки. Впрочем, Зена в трех эпизодах сериала "Геркулес: Легендарные путешествия" настолько понравилась аудитории, что вскоре появился спин-офф о приключениях Зены, съемки которого продолжались с 1995 по 2001 год.

Сериал "Зена — королева воинов" завоевал безумную популярность по всей Америке, а затем и в мире. Главная роль принесла Люси Лоулесс мировую известность. Миллионы мужчин восхищались ловкостью и невероятной фигурой героини, подчеркиваемой чрезвычайно короткими костюмами, а юные девушки мечтали быть такими же храбрыми и сильными. И, конечно, красивыми, как принцесса-воин.

В течение шести лет Люси отдавала работе в сериале все силы, эмоции и свое время. В 2001 году сериал "Зена — королева воинов" покинул эфир, занимая одно из первых мест в рейтинговой таблице. Интересно, что закрыли проект из-за падения рейтингов в течение длительного времени.

Еще во время съемок (в 1996-м) Люси рассталась с мужем, оставив у себя дочь Дейзи. В том же году она получила серьезную травму: в октябре звезду пригласили в США на популярное телешоу Tonight with Jay Leno. По сценарию она должна была въехать в студию на коне, однако он поскользнулся и упал вместе с актрисой, тогда Люси получила тяжелую травму бедра. Самое интересное, что за все 6 лет съемок сериала "Зена — королева воинов" актриса ни разу не травмировалась, хотя и выполняла большинство трюков сама. Лечение заняло около года.

В марте 1998-го Люси во второй раз вышла замуж: в этот раз — за продюсера сериала Роберта Таперта. В конце следующего года у них родился сын.

Нынче Ксена видит так

После знаменитого сериала в карьере актрисы были и другие фильмы. Лоулесс засветилась в двух эпизодах "Совершенно секретно", в сериале "Спартак" (Лукреция), фантастическом фильме "Звездный крейсер Галактика", картине "Эш против зловещих мертвецов", "Бугимен" и "Евротур" (мадам Вандерсеккс). Теперь она пробует свои силы в вокале.

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