Прильоти у кількох регіонах: в "Укренерго" озвучили наслідки нічного обстрілу росії

У частині областей застосовуються аварійні відключення електроенергії

Російські окупанти здійснили вже 14 за рахунком масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено об’єкти високовольтної інфраструктури у південному та західному регіонах.

Пошкодження, своєю чергою, викликали перебої з електропостачанням у частині областей нашої країни. Крім того, у ніч на 10 лютого російські окупанти здійснили атаку ракетами та дронами на енергетичну інфраструктуру. Йдеться про електростанції та об’єкти системи передачі. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вранці 10 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Глава пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ворог може готувати нову масовану атаку по містах нашої країни. За її словами, загарбники можуть задіяти БПЛА Shahed.

В "Укренерго" своєю чергою вже розпочали превентивні відключення світла. Це торкнулося Київської, Черкаської, Сумської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков озвучив приблизний відсоток руйнувань в енергосистемі України внаслідок ракетних атак.