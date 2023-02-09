Фахівець пояснив, чому аварії в енергосистемі можливі не лише на Одещині: "Міна уповільненої дії"

Надійність підстанцій різко знижується після проведення термінових ремонтів

Масштабна аварія на підстанціях на Одещині, після якої близько півмільйона абонентів залишилися без світла, це результат проведення ремонтних робіт після пошкоджень у терміновому порядку. Не виключено, що такі випадки можуть статися і в інших регіонах.

Ремонт проводився в умовах великих ризиків нових обстрілів та в авральному порядку. Головним його завданням було якнайшвидше ввести техніку в роботу і повернути споживачам електроенергію. За таких умов неможливо провести якісний ремонт. Про це виданню РБК-Україна повідомив директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський.

"Зрозуміло, що якщо ремонт робиться не три тижні як належить, а тиждень, то він неякісний. І в результаті виходить міна сповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне", — зазначив Уніговський.

За його словами, така міна і "вибухнула" на Одещині. Однак статися подібне може і в інших регіонах, оскільки практично всюди ремонти було проведено терміново.

На Одещині три підстанції, які живлять регіон, кілька разів було пошкоджено внаслідок атак з боку російських окупантів. Надійність їхньої роботи значно впала після проведення термінових ремонтів.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко додав, що обладнання енергооб’єктів після атак було серйозно пошкоджене і йдеться не про звичайні поломки, а конкретно про руйнування, які потребують тривалого ремонту, а в деяких випадках навіть заміни.

"Звичайно, обладнання знаходиться в поганому стані. Воно відремонтовано настільки, наскільки це було можливо зробити з високотехнологічним обладнанням у польових умовах. Але зараз після такого ремонту воно не може витримувати навантаження, яке на нього лягає. І, природно, аварії відбуваються і будуть, поки це обладнання не буде замінено", – зазначив Харченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, коли ситуація з електропостачанням на Одещині покращиться.