Блекаут в Одесі: в "Укренерго" сказали, коли чекати на покращення ситуації

Українські енергетики працюють цілодобово

В "Укренерго" озвучили прогноз щодо ситуації з електропостачанням на Одещині після масштабної аварії на підстанціях. Там повідомили, що українським енергетикам уже вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. із 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі.

Як передає "Інтерфакс", голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляє, що зараз з усієї країни до Одеси звозять генератори для підключення критичної інфраструктури, яка була підключена до мереж вчора.

"Ми її переводимо на генератори, щоб більше електрики дати населенню", — розповів Кудрицький, зазначаючи, що в міру їх підключення графік подачі світла пом’якшуватиметься.

Варто зазначити, що 5 лютого у ДТЕК зробили заяву, що вивільненої потужності вистачить, щоб уже сьогодні постачати світло побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла.

У матеріалі вказується, що паралельно з цим "Укренерго" оперативно веде відновлення всіх енергооб’єктів, що постраждали в Одеській області від атак Росії, сфокусувавшись на одному з них, який дозволить покращити енергопостачання.

"За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи, і ситуація має суттєво покращитись. Також буде ефект від переведення критичної інфраструктури на генератори", — передає агентство слова Кудрицького.

При цьому глава "Укренерго" наголошує, що зараз енергетики працюють цілодобово і людських, і матеріальних ресурсів достатньо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Одеський регіон є одним із найбільш уразливих у питаннях енергопостачання.

Також ми повідомляли про те, що, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ситуація в Одесі та області з електропостачанням складна та серйозна.