В Одесу після аварії терміново везуть генератори: Шмигаль зробив заяву

Допомога від влади надійде до Одеси та області протягом доби

Із самого ранку 4 лютого мешканці Одеси та Одеської області сидять без світла. Причиною цього стала технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, яку до цього неодноразово обстрілювали росіяни.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, до регіону вже везуть десятки генераторів, щоб допомогти людям.

За словами прем'єр-міністра, через масштабну аварію на підстанції застосовані аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах. Ситуація серйозна та складна, наголосив Денис Шмигаль, і швидко відновити енергоживлення не вдасться. Уряд ухвалив рішення направити в регіон усі потужні генератори, які є у Міненерго, та газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку раніше передали нам США.

"Ситуація складна, масштаб аварії є суттєвим, швидко відновити енергоживлення – зокрема, критичної інфраструктури – неможливо. На позачерговому засіданні Уряду доручило створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участю в. о. міністра внутрішніх справ, глав ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників мінінфраструктури та інших міністерств та відомств. Дало також завдання МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій", — сказав прем'єр-міністр України.

Допомога прибуде до Одеси протягом доби, а генератори насамперед живитимуть об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від наявності електроенергії. Крім того, у місті цілодобово працюватимуть "Пункти незламності", а для координації дій на місце події було направлено міністра енергетики та керівника "Укренерго".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що борги українців за електроенергію зростають. У обленерго не вистачає коштів на купівлю та ремонт трансформаторів.