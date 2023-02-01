"Борги за електрику зростають. В обленерго немає коштів на придбання та ремонт трансформаторів", - Іван Плачков

Колишній міністр енергетики розповів "Телеграфу", для яких регіонів України загроза дефіциту електроенергії є найкритичнішою та що треба робити, аби в домівках українців було світло

Колишній міністр енергетики України Іван Плачков заробив капітал на ремонті теплових електростанцій. За даними відкритих баз, в компаніях "Київенергоремонт" та "Теплоенергосервіс" він досі представлений як співвласник. Відтак, він достатньо детально знає відповідь на ключове питання, від якого залежить світло у квартирах українців: здатність проводити швидкі ремонти пошкоджених обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. Втім, розмови про власний енергетичний бізнес Плачков уникає, воліючи позиціюватися як голова громадської спілки "Всеукраїнська енергетична асамблея". Поговорили з Іваном Плачковим в рамках проєкту #БізнесТелеграф.

"Нашу систему намагалися на 100% покласти, щоб був повний блекаут. Але це їм не вдалося"

- Ви маєте досвід бізнесу на ремонті обладнання теплових електростанцій. В компаніях "Київенергоремонт" та "Теплоенергосервіс" ви досі є співвласником. Чи задіяні ви якось в ремонтах ТЕС після ракетних обстрілів?

- Згадані компанії зараз трансформувались і не займаються ремонтом енергетичного обладнання. Але до мене час від часу звертаються різні компанії за консультацією. Я допомагаю їм знаходити необхідне обладнання. Даю рекомендації.

- Який відсоток української енергосистеми на сьогодні пошкоджено обстрілами?

- Точні цифри є закритими, їх ніхто не дає. Я оцінюю відсоток руйнувань на рівні 50-60%. Нашу систему намагалися на 100% покласти, щоб був повний блекаут. Але це їм не вдалося. Зіграло свою роль зниження споживання електроенергії. Зараз Україна споживає близько 12-14 тисяч мегаватів. Втрати становлять близько 10 тисяч мегаватів, включаючи ЗАЕС.

Іван Плачков під час інтервью "Телеграфу"

- Ви добре знаєте всю українську інфраструктуру підстанцій. Виходячи з масштабів руйнувань, для яких регіонів України загроза дефіциту електроенергії є найбільш критичною?

- Це два регіони: київський та південний. Але вони ще до війни були найвразливішими. Київський регіон і частина Житомирської області стали вразливими ще після аварії на Чорнобильській АЕС, коли зупинили чотири блоки по 1000 мегаватів кожний. Щоб компенсувати цей дефіцит, були побудовані магістральні лінії від Рівненської та Хмельницької АЕС. Для цих магістральних ліній дуже важливою була потужна підстанція в Бородянці. Зараз вона зруйнована, лінії пошкоджені, тому дефіцит у Києві великий. Ну а південь Одеської області дефіцитним був завжди. А зараз ще й зруйновано систему, яка дозволяла нам постачати електроенергію в Молдову, а вона, своєю чергою, – у південні райони Одещини. Зараз Молдова також має великий дефіцит. Як наслідок, на півдні маємо постійні аварійні та екстрені відключення.

"Вже відвіз для ЗСУ генераторів на півмільйона євро"

- Недавно відбувся "енергетичний Рамштайн", Україні обіцяна допомога з енергетичним обладнанням, зокрема трансформаторами. Наскільки гострою буде проблема синхронізації іноземних трансформаторів з українською енергосистемою?

- Україна потребує потужних трансформаторів. Їх у світі виробляють близько 10 компаній. Деякі трансформатори, наприклад, болгарські, нам дійсно не підходять через інший клас напруги. Але нам готові допомагати Литва та Азербайджан, які мають схоже з нашим обладнання. Проблему я бачу в іншому. По-перше, нові потужні трансформатори виробляються довго, а резерви вже вичерпані. По-друге, в обленерго немає коштів на придбання та ремонт трансформаторів, бо зростають неплатежі за світло. Люди перестають платити. Має допомогти держава.

"Я людина південна, мені краще +40, аніж -5, тож інколи мерзну", - зізнається Іван Плачков

- Ця проблема вирішується?

- Зараз в Україні відсутня повноцінна координація державної політики в енергетиці. Внаслідок кількох хвиль реформ керованість паливно-енергетичним балансом лише погіршувалась.

- Але ж є Міненерго.

- Так, але НАК "Нафтогаз України" йому не підпорядкований. Якимись енергокомпаніями керує Мінекономіки, якимись – Фонд держмайна. А ще є приватні енергокомпанії. Єдиного координатора немає. На це постійно скаржаться мери міст. Думаю, зважаючи на нинішню ситуацію, в уряді має бути віцепрем’єр з питань паливно-енергетичного комплексу.

- Наскільки вдалим ви вважаєте рішення оголошувати колаборантами працівників Запорізької АЕС, які погодились співпрацювати з Росатомом?

- Я б радив керівникам Міненерго, прем’єр-міністру та президенту бути стриманішим у цьому питанні. Якщо люди написали заяви та продовжили працювати, щоб забезпечити стабільність станції, їх не можна засуджувати. Я б дав цим працівникам інший меседж: підписуйте що завгодно і робіть все можливе, щоб після звільнення ЗАЕС продовжила працювати для України. Якщо ж наші спеціалісти просто звідти виїдуть, на їхнє місце приїде персонал Росатому. У підсумку ми можемо отримати шість енергоблоків не тільки у неробочому, а й у непридатному для ремонту стані. Зараз ситуація на станції критична. На її території є сховище відпрацьованого палива. Що там з обладнанням, ніхто напевно не знає. Мене це дуже непокоїть. ЗАЕС ризикує стати другою ЧАЕС, яка нічого не виробляє, але постійно тягне кошти на утримання.

- Деякий час ви очолювали наглядову раду Київенерго, коли ця компанія вже працювала в структурі ДТЕК Ріната Ахметова. Чи готова вона кадрово для ролі, яку відіграє для всієї економіки в умовах війни?

- ДТЕК – приватна компанія, її ефективність вимірюється прибутком. За 5-10 років до війни там зменшилась кількість енергетиків, побільшало менеджерів, юристів та фінансистів. Тепер ще й в армію за призовом забирають багатьох спеціалістів. Кадрова проблема існує. Але вона гостро стоїть для всієї галузі. В державній Укренерго теж не вистачає спеціалістів.

- Наостанок розкажіть, як ви особисто розв'язали питання енергонезалежності для вашої сім’ї?

- Моя сім’я зараз у Болгарії, в Софії. Там зі світлом проблем немає. Але мої доньки, їм 6 та 8 років, початок війни зустріли у Василькові. То ж коли в Софії чують літак – зразу ховаються.

Доньки Івана Плачкова зараз у Болгарії

У селі Криничне на Одещині, де працює моя виноробня "Колоніст", електроенергію дають по 3 години на добу. Для розв'язання проблеми купуємо генератори.

Продукція виноробні "Колоніст"

На квартирі у Києві – як у всіх, за графіком, вже звик. А в будинку у Безрадичах генератор вже з’їв все пальне, то ж інколи мерзну. Я людина південна, мені краще +40, ніж -5. Але зараз війна. Вже відвіз для ЗСУ генераторів на півмільйона євро.