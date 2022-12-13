Генератори і мільйони лампочок: Як союзники допоможуть Україні пережити холодну зиму

Євросоюз надішле 30 мільйонів LED-лампочок, аби українці економили потужність своїх АЕС

Постійні ракетні атаки росії по українських ТЕЦ та ТЕС вже завдавали колосальних збитків, знищивши близько 50% критичної енергетичної інфраструктури та спричинивши відключення світла.

Західні партнери України намагаються допомогти пережити цю зиму, яка може стати найскладнішою в історії, та поставляють генератори для важливих об’єктів та іншу допомогу.

Страшний наслідок блекауту: Європу можуть заповнити сотні тисяч біженців

Голова Норвезької ради у справах біженців (NRC) Ян Егеланд прогнозує, що після створення "непридатних для життя" умов може слідувати ще одна хвиля біженців. Взимку у Європу можуть виїхати сотні тисяч осіб.

"Ніхто не знає, скільки, але будуть ще сотні тисяч, оскільки жахливі та незаконні бомбардування цивільної інфраструктури роблять життя неможливим для життя у багатьох місцях", — сказав Егеланд.

Він висловив острах, що криза в Європі поглибиться. В ООН заявили, що мільйони українців не мають регулярного доступу до тепла, електрики та води за мінусових температур. Потреби швидко змінюються і зростають.

"Енергетичний Рамштайн" у Парижі

Сьогодні у Парижі президент Франції Еммануель Макрон зібрав близько 70 країн та установ, щоб обговорити, що саме можна запропонувати для розв'язання питань з водою, їжею, світлом, медициною та транспортом в умовах холодної зими.

У ході зустрічі президент Володимир Зеленський сказав, що Україні потрібно щонайменше 800 мільйонів євро термінової енергетичної допомоги, а також просив трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж.

Володимир Зеленський виступив зі зверенням по відеозв'язку

"Генератори й джерела безперебійного живлення стали в Україні зараз такою ж необхідністю, як бронетехніка й бронежилети", — сказав Зеленський, згадавши у промові, що таким чином можна уникнути нової хвилі міграції у країни ЄС.

Що вирішили у ході зустрічі:

Франція надішле ще 63 генератори (на додаток до 100, поставлених у листопаді).

(на додаток до 100, поставлених у листопаді). вирішили створити онлайн-механізм, щоб Україна могла зафіксувати потреби, а країни-донори могли відповідати.

ЄС надішле Україні 30 мільйонів світлодіодних ламп , щоб заощадити потужність атомних станцій.

, щоб заощадити потужність атомних станцій. ЄС анонсував нову термінову поставку генераторів.

Остання енергетична допомога, що надходить через Механізм цивільного захисту ЄС, включає:

40 нових великих генераторів із резерву rescEU для забезпечення безперебійним електропостачанням 30 лікарень по всій країні.

для забезпечення безперебійним електропостачанням 30 лікарень по всій країні. 100 генераторів малої та середньої потужності з Франції. 19 генераторів зі Словаччини, 23 генератори з Німеччини, 52 трансформатори з Литви та 4 системи аварійного живлення з Польщі, а також 252 трансформатори з Литви.

Євросоюз наразі створює новий енергетичний хаб rescEU у Польщі, щоб полегшити транспортування та складування пожертвувань від третіх сторін і допомогти з їх доставкою в Україну.

Сьогодні у Парижі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина схвалить ще 50 мільйонів євро зимової допомоги Києву. Берлін працює над доставкою генераторів, ковдр і палива на Різдво.

"Ми не дозволимо президенту росії володимиру путіну зламати народ України", — заявила вона журналістам на конференції донорів.

Допомога ООН

Речник відділу ООН з гуманітарних питань в Україні Савіано Абреу нагадав, що вони ще в червні зібрали сотні генераторів, знаючи про суворі зими в країні. Але масштаб виявився більшим.

Проблеми з ланцюгом постачання створюють перешкоди для завезення додаткового обладнання, яке уже недоступне для купівлі у сусідніх з Україною країнах.

Програма розвитку ООН разом зі Світовим банком проводить оцінку збитків і потреб. Минулого місяця Європейський Союз заявив, що виділив 523 мільйони євро на гуманітарну допомогу Україні, а Сполучені Штати пообіцяли виділити 1,2 мільярда доларів на звернення Координаційної гуманітарної агенції ООН.

США відправили перший транш

Сполучені Штати відправили Україні першу частину своєї допомоги з енергетичним обладнанням, повідомили агенції Reuters американські чиновники в понеділок.

Вашингтон працює над підтримкою енергетичної інфраструктури країни проти посилення атак з боку росії.

Перший транш – це енергетичне обладнання на суму близько 13 мільйонів доларів. Цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням. Перший транш є частиною допомоги у розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи ППО.

"росія навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму", — цитує агенція високопоставленого чиновника США.

Як повідомляв "Телеграф", коворкінги, заправки та магазини стали для українців власними "Пунктами незламності".