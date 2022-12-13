Генераторы и миллионы лампочек: Как союзники помогут Украине пережить холодную зиму

Евросоюз пришлет 30 миллионов LED-лампочек, чтобы украинцы экономили мощность своих АЭС

Постоянные ракетные атаки россии по украинским ТЭЦ и ТЭС уже нанесли колоссальные убытки, уничтожив около 50% критической энергетической инфраструктуры и устроив отключение света.

Западные партнеры Украины пытаются помочь пережить эту зиму, которая может оказаться самой сложной в истории, и поставляют генераторы для важных объектов и другую помощь.

Страшное последствие блекаута: Европу могут заполнить сотни тысяч беженцев

Глава Норвежского совета по делам беженцев (NRC) Ян Эгеланд прогнозирует, что после создания "непригодных для жизни" условий может следовать еще одна волна беженцев. Зимой в Европу могут уехать сотни тысяч человек.

"Никто не знает, сколько, но будут еще сотни тысяч, поскольку ужасающие и незаконные бомбардировки гражданской инфраструктуры делают жизнь невозможной для жизни во многих местах", — сказал Эгеланд.

Он выразил страх, что кризис в Европе углубится. В ООН заявили, что миллионы украинцев не имеют регулярного доступа к теплу, электричеству и воде при минусовых температурах. Потребности быстро изменяются и растут.

"Энергетический Рамштайн" в Париже

Сегодня в Париже президент Франции Эммануэль Макрон собрал около 70 стран и учреждений, чтобы обсудить, что можно предложить для решения вопросов с водой, едой, светом, медициной и транспортом в условиях холодной зимы.

В ходе встречи президент Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно не менее 800 миллионов евро срочной энергетической помощи, а также просил трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей.

Владимир Зеленский выступил со обращением по видеосвязи

"Генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине сейчас такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты", — сказал Зеленский, упомянув, что таким образом можно избежать новой волны миграции в страны ЕС.

Решившие в ходе встречи:

Франция пришлет еще 63 генератора (в дополнение к 100, поставленным в ноябре).

(в дополнение к 100, поставленным в ноябре). решили создать онлайн-механизм, чтобы Украина могла зафиксировать потребности, а страны-доноры могли отвечать.

ЕС пришлет Украине 30 миллионов светодиодных ламп , чтобы сэкономить мощность атомных станций.

, чтобы сэкономить мощность атомных станций. ЕС анонсировал новую срочную поставку генераторов.

Последняя энергетическая помощь, поступающая через механизм гражданской защиты ЕС, включает:

40 новых крупных генераторов из резерва rescEU для обеспечения бесперебойного электроснабжения 30 больниц по всей стране.

для обеспечения бесперебойного электроснабжения 30 больниц по всей стране. 100 генераторов малой и средней мощности из Франции. 19 генераторов из Словакии, 23 генератора из Германии, 52 трансформатора из Литвы и 4 системы аварийного питания из Польши, а также 252 трансформатора из Литвы.

Евросоюз создает новый энергетический хаб rescEU в Польше, чтобы облегчить транспортировку и складирование пожертвований от третьих сторон и помочь с их доставкой в Украину.

Сегодня в Париже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия одобрит еще 50 миллионов евро зимней помощи Киеву. Берлин работает над доставкой генераторов, одеял и топлива на Рождество.

"Мы не позволим президенту россии владимиру путину сломать народ Украины", — заявила она журналистам на конференции доноров.

Помощь ООН

Представитель отдела ООН по гуманитарным вопросам в Украине Савиано Абреу напомнил, что они еще в июне собрали сотни генераторов, зная о суровых зимах в стране. Но масштаб оказался больше.

Проблемы с цепью снабжения создают препятствия для завоза дополнительного оборудования, которое уже недоступно для покупки в соседних с Украиной странах.

Программа развития ООН совместно с Всемирным банком проводит оценку убытков и потребностей. В прошлом месяце Европейский Союз заявил, что выделил 523 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине, а Соединенные Штаты пообещали выделить 1,2 миллиарда долларов на обращение Координационного гуманитарного агентства ООН.

США отправили первый транш

Соединенные Штаты отправили Украине первую часть своей помощи с энергетическим оборудованием, сообщили агентству Reuters американские чиновники в понедельник.

Вашингтон работает над поддержкой энергетической инфраструктуры страны против усиления атак со стороны россии.

Первый транш – это энергетическое оборудование на сумму около 13 миллионов долларов. На этой неделе из Соединенных Штатов вылетят еще два самолета с оборудованием. Первый транш является частью помощи в размере 53 миллионов долларов, объявленной в прошлом месяце после того, как Украина заявила, что ей нужны трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.

"Россия намеренно пытается заморозить украинцев до смерти, когда мы вступаем в зиму", — цитирует агентство высокопоставленного чиновника США.

Как сообщал Телеграф, коворкинги, заправки и магазины стали для украинцев собственными "Пунктами несокрушимости".