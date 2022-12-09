Без генератора не предлагать – как изменились вакансии для украинцев
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Старлинк и генератор теперь обязателен при приеме на работу
С каждой массированной атакой россиян новый блэкаут становится все вероятнее, так что даже работодатели начали учитывать этот фактор. Теперь в тренде – заманивать претендентов на работу комфортными условиями в случае отключения света.
Так, как сообщает сервис Work.ua, в предлагаемых вакансиях работодатели начали привлекать соискателей генераторами и старлинком вместо кофе и печенья.
Наличие света и связи стало одним из конкурентных преимуществ работодателей, в результате все чаще в вакансиях среди условий работы, они стали указывать такие преимущества как:
- работаем без света (имеем генератор);
- важно: в офисе работает генератор и есть постоянный интернет :);
- старлинк, генератор, собственное дровяное отопление – это все мы приобрели, чтобы в офисе было комфортно работать даже в тотальный блэкаут;
- в это нелегкое время наши сотрудники, независимо от города или проекта работы, все имеют рабочие места, присутствие генератора и комфорта;
- офис оборудован безопасным укрытием, генераторами, связью, поэтому даже в этих сложных условиях мы продолжаем работать и создавать новые рабочие места.
Даже в условиях последних ракетных обстрелов работодатели почти не снижают число вакансий. Так, если 10 октября в день первых ракетных обстрелов, работодатели уменьшили публикацию вакансий на 70%, то 15 и 23 ноября — всего на 30% и возобновляли публикации уже на следующий день.
Все это говорит о полной адаптации работодателей к работе в условиях ракетных обстрелов и их готовности к полному блэкауту. Число вакансий на Work.ua в ноябре упало всего на 4% в сравнении с октябрем, до 54 696, что связывается с сезонным падением деловой активности.
Если же вы не хотите менять работу ради генератора и старлинка в офисе, вам пригодятся советы от "Телеграфа" как выжить в случае полного блэкаута.