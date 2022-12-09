Без генератора не пропонувати – як змінилися вакансії для українців

Старлінк та генератор тепер обов’язковий при прийомі на роботу

З кожною масованою атакою росіян новий блекаут стає дедалі ймовірнішим, тому навіть роботодавці почали враховувати цей фактор. Тепер у тренді – заманювати претендентів на роботу комфортними умовами у разі відключення світла.

Так, як повідомляє сервіс Work.ua, у запропонованих вакансіях роботодавці почали залучати шукачів генераторами та старлінком замість кави та печива.

Наявність світла та зв’язку стала однією з конкурентних переваг роботодавців, у результаті все частіше у вакансіях серед умов роботи вони стали вказувати такі переваги як:

працюємо без світла (маємо генератор);

важливо: в офісі працює генератор і є постійний інтернет:);

старлінк, генератор, власне дров’яне опалення – це все ми придбали, щоб в офісі було комфортно працювати навіть у тотальний блекаут;

у цей нелегкий час наші співробітники, незалежно від міста чи проекту роботи, усі мають робочі місця, присутність генератора та комфорту;

офіс обладнаний безпечним укриттям, генераторами, зв’язком, тому навіть у цих складних умовах ми продовжуємо працювати та створювати нові робочі місця.

Навіть за умов останніх ракетних обстрілів роботодавці майже знижують кількість вакансій. Так, якщо 10 жовтня на день перших ракетних обстрілів, роботодавці зменшили публікацію вакансій на 70%, то 15 та 23 листопада — лише на 30% і відновлювали публікації вже наступного дня.

Все це говорить про повну адаптацію роботодавців до роботи в умовах ракетного обстрілу та їх готовність до повного блекауту. Число вакансій на Work.ua у листопаді впало всього на 4% порівняно з жовтнем, до 54 696, що пов’язується з сезонним падінням ділової активності.

Якщо ж ви не хочете міняти роботу заради генератора і старлінка в офісі, вам знадобляться поради від "Телеграфа" як вижити у разі повного блекауту.