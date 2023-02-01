"Долги за электричество растут. У облэнерго нет средств на покупку и ремонт трансформаторов", - Иван Плачков

Бывший министр энергетики рассказал "Телеграфу", для каких регионов Украины угроза дефицита электроэнергии наиболее критична и что нужно делать, чтобы в домах украинцев был свет

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заработал капитал на ремонте тепловых электростанций. По данным открытых баз, в компаниях "Киевэнергоремонт" и "Теплоэнергосервис" он до сих пор представлен как совладелец. Следовательно, он достаточно детально знает ответ на ключевой вопрос, от которого зависит свет в квартирах украинцев: способность производить быстрые ремонты поврежденных обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. Впрочем, разговоров о собственном энергетическом бизнесе Плачков избегает, предпочитая позиционироваться как глава общественного союза "Всеукраинская энергетическая ассамблея". Поговорили с Иваном Плачковым в рамках проекта #БизнесТелеграф.

"Нашу систему пытались на 100% положить, чтобы был полный блэкаут. Но это им не удалось"

- У вас есть опыт бизнеса на ремонте оборудования тепловых электростанций. В компаниях "Киевэнергоремонт" и "Теплоэнергосервис" вы до сих пор являетесь совладельцем. Задействованы ли вы как-нибудь в ремонтах ТЭС после ракетных обстрелов?

– Упомянутые компании сейчас трансформировались и не занимаются ремонтом энергетического оборудования. Но ко мне время от времени обращаются разные компании за консультацией. Я помогаю им находить требуемое оборудование. Даю советы.

- Какой процент украинской энергосистемы на сегодняшний день поврежден обстрелами?

- Точные цифры закрыты, их никто не дает. Я оцениваю процент разрушений на уровне 50–60%. Нашу систему пытались на 100% положить, чтобы был полный блэкаут. Но это им не удалось. Сыграло свою роль в снижении потребления электроэнергии. Сейчас Украина потребляет около 12-14 тысяч мегаватт. Потери составляют около 10 тысяч мегаватт, включая ЗАЭС.

Иван Плачков во время интервью "Телеграфу"

– Вы хорошо знаете всю украинскую инфраструктуру подстанций. Исходя из масштабов разрушений, для каких регионов Украины угроза дефицита электроэнергии наиболее критична?

– Это два региона: киевский и южный. Но они еще до войны были самыми уязвимыми. Киевский регион и часть Житомирской области стали уязвимыми еще после аварии на Чернобыльской АЭС, когда остановили четыре блока по 1000 мегаватт каждый. Чтобы компенсировать этот дефицит, были построены магистральные линии от Ровенской и Хмельницкой АЭС. Для этих магистральных линий очень важной была мощная подстанция в Бородянке. Сейчас она разрушена, линии повреждены, поэтому дефицит в Киеве велик. Ну а юг Одесской области был дефицитным всегда. А сейчас еще и разрушена система, которая позволяла нам поставлять электроэнергию в Молдову, а она, в свою очередь, – в южные районы Одесчины. Сейчас у Молдовы также большой дефицит. Как следствие, на юге есть постоянные аварийные и экстренные отключения.

"Уже отвез для ВСУ генераторов на полмиллиона евро"

– Недавно состоялся "энергетический Рамштайн", Украине обещана помощь с энергетическим оборудованием, в том числе трансформаторами. Насколько острой будет проблема синхронизации иностранных трансформаторов с украинской энергосистемой?

- Украина нуждается в мощных трансформаторах. Их в мире производят около 10 компаний. Некоторые трансформаторы, например болгарские, нам действительно не подходят из-за другого класса напряжения. Но нам готовы помогать Литва и Азербайджан, имеющие схожее с нашим оборудование. Проблему я вижу в другом. Во-первых, новые мощные трансформаторы производятся долго, а резервы уже исчерпаны. Во-вторых, у облэнерго нет средств на приобретение и ремонт трансформаторов, потому что растут неплатежи за свет. Люди перестают платить. Должно помочь государство.

"Я человек южный, мне лучше +40, чем -5, поэтому иногда мерзну", — признается Иван Плачков

– Эта проблема решается?

– Сейчас в Украине отсутствует полноценная координация государственной политики в энергетике. В результате нескольких волн реформ управляемость топливно-энергетическим балансом только ухудшалась.

- Но есть Минэнерго.

– Да, но НАК "Нафтогаз Украины" ему не подчинен. Какими-то энергокомпаниями управляет Минэкономики, какими-то – Фонд госимущества. А есть еще частные энергокомпании. Единого координатора нет. На это постоянно жалуются мэры городов. Думаю, учитывая нынешнюю ситуацию, в правительстве должен быть вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса.

- Насколько удачным вы считаете решение объявлять коллаборантами работников Запорожской АЭС, согласившихся сотрудничать с Росатомом?

- Я бы советовал руководителям Минэнерго, премьер-министру и президенту быть сдержаннее в этом вопросе. Если люди написали заявления и продолжили работать, чтобы обеспечить стабильность станции, их нельзя осуждать. Я бы дал этим работникам другой месседж: подписывайте что угодно и делайте все возможное, чтобы после освобождения ЗАЭС продолжила работу для Украины. Если же наши специалисты просто оттуда уедут, на их место приедет персонал Росатома. В итоге мы можем получить шесть энергоблоков не только в нерабочем, но и непригодном для ремонта состоянии. Сейчас ситуация на станции критическая. На ее территории есть хранилище отработанного топлива. Что там с оборудованием, никто точно не знает. Меня это очень беспокоит. ЗАЭС рискует стать второй ЧАЭС, которая ничего не производит, но постоянно тянет средства на содержание.

– Некоторое время вы возглавляли наблюдательный совет Киевэнерго, когда эта компания уже работала в структуре ДТЭК Рината Ахметова. Готова ли она кадрово для роли, которую играет для всей экономики в условиях войны?

- ДТЭК – частная компания, ее эффективность измеряется прибылью. За 5-10 лет до войны там уменьшилось количество энергетиков, увеличилось количество менеджеров, юристов и финансистов. Теперь еще и в армию по призыву забирают многих специалистов. Кадровая проблема существует. Но она остро стоит для всей отрасли. В государственной Укрэнерго тоже не хватает специалистов.

– Напоследок расскажите, как вы лично решили вопрос энергонезависимости для вашей семьи?

– Моя семья сейчас в Болгарии, в Софии. Там со светом проблем нет. Но мои дочери, им 6 и 8 лет, начало войны встретили в Василькове. Когда в Софии слышат самолет – сразу прячутся.

Дочери Ивана Плачкова сейчас в Болгарии

В селе Криничное Одесской области, где работает моя винодельня "Колонист", электроэнергию дают по 3 часа в сутки. Для решения проблемы покупаем генераторы.

Продукция винодельни "Колонист"

В квартире в Киеве – как у всех, по графику, уже привык. А в доме в Безрадичах генератор уже съел все горючее, так что иногда мерзну. Я человек южный, мне лучше +40, чем –5. Но сейчас война. Уже отвез для ВСУ генераторов на полмиллиона евро.