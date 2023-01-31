Бизнес склоняют к закупке дорогого импортного электричества: зачем это делают и что происходит на рынке

Правительство ультимативно требует от бизнеса закупать импортную электроэнергию

В прошлую пятницу в правительстве состоялось закрытое совещание с участием крупнейших промышленных групп Украины. Их представители получили предупреждение, что в случае отказа от закупки импортной электроэнергии предприятия будут отключать в аварийном порядке.

Ресторатор стал единственным участником совещания, положительно оценившим инициативу правительства

О деталях совещания известно немного, поскольку представители бизнеса опасаются давать публичные комментарии, чтобы не попасть под волну отключений в первую очередь. Известно лишь, что промышленники отказались принимать правительственный ультиматум, поскольку цена импортной электроэнергии превышает внутренние цены в среднем вдвое. По неизвестным причинам на совещании присутствовал представитель отраслевого объединения рестораторов, хотя эта отрасль не является крупным потребителем электроэнергии. Ресторатор стал единственным участником совещания, положительно оценившим инициативу правительства. Очевидно, рентабельность ресторанов позволит платить за электричеств из-за границы.

В январе на украинском энергорынке сложилась парадоксальная ситуация. Несколько компаний, в том числе государственная ЭКУ, частные ЭРУ и "Нексттрейд", а также "ДТЭК Трейдинг" Рината Ахметова, объявили о начале импорта электроэнергии. Но при этом они избегают обнародования информации о том, кто ее у них покупает. Даже металлургические комбинаты группы "Метинвест" не начали покупать импортную электроэнергию, хотя имеют единого акционера с "ДТЭК Трейдинг". В результате в январе, несмотря на значительный дефицит генерации в энергосистеме Украины, импорт не превысил 2% потребления.

"Единственный сектор экономики, для которого покупка импортной электроэнергии имеет смысл, — средний бизнес, активно пользующийся бензиновыми и дизельными генераторами", — объясняет директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его мнению, крупный промышленный бизнес согласится платить за импортную электроэнергию только под угрозой полной остановки и потери производства.

Александр Харченко

Крупные потребители электроэнергии ответили, интересен ли им импортный ресурс

В рамках проекта #БизнесТелеграф мы опросили несколько крупных потребителей электроэнергии, интересующий ли им импортный ресурс.

На "Арселор Миттал Кривой Рог" отказались от комментариев, сославшись на "вопрос безопасности предприятия".

В Group DF Дмитрия Фирташа (крупнейшие потребители электроэнергии — черкасский "Азот" и "Рівнеазот") сообщили, что не покупают зарубежное электричество, поскольку имеют стабильного поставщика на внутреннем рынке по лучшей цене. "У компании есть собственный поставщик газа и электроэнергии. Он очень часто предлагает нам оптимальную стоимость электроэнергии. И это важно, потому что в себестоимости минудобрений, которые мы производим, доля электричества составляет 10%", — рассказывает руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов. Также, по его словам, до 40% энергоресурса, требуемого заводам, они производят самостоятельно. "Мы эффективно сотрудничаем с мэриями и энергокомпаниями – помогаем восстанавливать энергетическую инфраструктуру. Поэтому договорились потреблять электричество сбалансированно, чтобы не навредить населению, которое в приоритете у местных властей", — уверяют в компании.

Олег Арестархов

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что местный "Азот" Фирташа переключают с одной линии на другую во время отключений, поэтому предприятие не испытывает перебоев с электроєнергией.

В компании "Хлібні інвестиції", которая управляет всеукраинской сетью хлебозаводов, нам рассказали, что предприятия не отключают, потому что они принадлежат к критической инфраструктуре. А если возникают аварийные отключения, подключают генераторы. Закупку дорогостоящей импортной электроэнергии не рассматривают.

Нежелание промышленников заключать сделки с компаниями — импортерами электроэнергии аргументировано простым сравнением цен. По данным портала Energy Charts, импорт электроэнергии из Словакии в Украину 25 января производился по цене 139-225 евро за МВт. В пересчете это 9-15,5 грн за кВт. Консалтинговая компания ExPro на протяжении января публиковала предложение приобрести импортное электричество от неназванной компании. Предлагаемая цена — 12 грн за кВт с НДС. Условия поставки с 1 февраля – без отключений, кроме аварийных случаев.

Между тем на внутреннем рынке цена электроэнергии для коммерческих потребителей составляет 5-7 гривен за КВт. Бензиновые и дизельные генераторы позволяют получать электроэнергию за 20-50 гривен, не считая затрат на сервис и ремонт. При этом генераторы имеют одно существенное преимущество: включает и выключает их сам потребитель. Очевидно, именно поэтому суммарная мощность генераторов, ввезенных в Украину, уже превысила 2 тыс. МВт.

Серьезным преимуществом импорта электроэнергии могла стать гарантия отсутствия отключений, которую 12 января анонсировала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Но уже через две недели всем окончательно стало ясно, что это заявление не было предварительно согласовано с самими энергетиками.

Василий Гончарук, заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов, говорит, что в условиях военного положения такие гарантии со стороны правительства просто технически невозможны: "Даже если физически электроэнергия будет куплена и транспортирована к западной границе Украины, ее нужно транспортировать в энергодефицитные регионы. Нужно понимать, что сеть работает в аварийном режиме, энергетики постоянно чинят поврежденные объекты. А для того чтобы делать переключения в ручном режиме (чтобы отключить одних потребителей и подключить других), нужен ресурс", — говорит эксперт.

Василий Гончарук

С каждым новым ракетным обстрелом дефицит электроэнергии в системе обостряется, и компенсировать его можно будет только топливными генераторами и импортом. Растерянное заявление министра экономики с пустыми гарантиями по отключениям, а также недавнее закрытое совещание в правительстве с ультиматумами крупным потребителям электроэнергии указывает на то, что государственные регуляторы оказались не готовы к нынешней ситуации и действуют в авральном порядке.

Крупные промышленные группы до сих пор обеспечивали бесперебойность поставок электроэнергии на свои предприятия, не в последнюю очередь благодаря неформальным договоренностям на уровне Офиса президента, руководителей областей и мэров. Теперь, когда бизнес настойчиво склоняют к закупке дорогостоящего импорта, эти договоренности, похоже, теряют силу. Даже те промышленные гиганты, которые до сих пор благодаря политическим связям акционеров и топ-менеджеров чувствовали себя защищенными, теперь могут узнать, что такое аварийные отключения.