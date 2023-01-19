Спрос не падает. Украинцы продолжают запасаться генераторами и павербанками

Хотя топ-покупок не изменился, но кое-что покупать стали меньше

Российские оккупанты продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому в условиях непрерывного ракетного террора граждане по-прежнему запасаются оборудованием для автономного электроснабжения.

И тут, по данным Olx.ua, вне конкуренции остаются генераторы, спрос и предложение на которые росли пять недель (данные за период 7 ноября — 11 декабря) .

Самым большим был ассортимент бензиновых генераторов — 64 923 объявления. Выбор дизельных был в четыре раза меньше — 16 105 предложений. Желающие приобрести инверторный генератор могли выбирать из 10 572 товаров.

При этом сами покупатели чаще всего искали инверторные генераторы как более экономичное и устойчивое к перепадам напряжения оборудование с низким уровнем шума. Число запросов превысило 470 тысяч, а пик интереса наблюдался с 28 ноября по 4 декабря — 162 676 поисков. Чуть меньше ажиотажа было по поисковому запросу "бензиновый генератор" — 414 652 поиска. А вот дизельные генераторы искали значительно реже – 250 тысяч раз.

Также серьезно вырос спрос на павербанки. Покупатели тщательнее изучают характеристики, видимо, подбирая способные зарядить максимальное количество гаджетов.

Чаще всего украинцы искали аккумуляторы емкостью в 20 000 мАч — более 22 тысяч запросов на OLX. На втором месте по популярности оказались еще более мощные зарядные устройства на 30 000 мАч. Их искали 12449 раз. В ТОП-3 вошли батареи на 10 00 мАч (6773 поиска), поскольку они наиболее оптимальны по цене.

Растет и популярность зарядных станций. С 7 ноября по 11 декабря их ассортимент на OLX увеличился в три с лишним раза и составил 3144 объявлений. Почти в 2,5 раза увеличился и спрос — число поисков росло еженедельно и с 5 по 11 декабря составило 21 494 запроса.

Меньшими темпами рос спрос на горелки и фонари, которые были особенно нужны украинцам в начале декабря. Но в среднем потребность в фонарях была в 5 раз выше – 329 тысяч запросов против 67 тысяч у горелок.

В пользу стабильного спроса говорит и то, что одной из самых популярных услуг остается аренда или ремонт генератора.