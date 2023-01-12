Укр

К блэкауту готовы. Что чаще всего покупали украинцы в декабре

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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К Новому году чаще всего покупали игрушки Новость обновлена 12 января 2023, 12:52
К Новому году чаще всего покупали игрушки. Фото Открытые источники

Структура спроса на товары у украинцев изменилась, теперь это не генераторы

Несмотря на войну и угрозу блэкаута, украинцы не отказались от празднования Нового года и заботы о своем здоровье, поэтому в декабре-2022 выросли продажи детских игрушек, спортивного оборудования и тренажеров. Также стабильно растет спрос на зарядные станции и генераторы.

Как сообщает национальный маркеплейс "Алло", в декабре чаще всего покупали товары к Новому году. Это были подарки детям, автотовары, товары для активного отдыха и туризма, дома и сада.

Больше всего в декабре вырос спрос на товары для детей — почти вдвое по сравнению с ноябрем, в том числе:

  • игрушечный транспорт – рост в 3,7 раза;
  • сюжетно-ролевые игровые наборы – в 3,3 раза;
  • мягкие игрушки – в 2,6 раза;
  • настольные игры – в 2,5 раза;
  • хобби и творчество – в 1,6 раза;
  • куклы – в 1,2 раза.

Также почти в два раза чаще стали покупать тренажеры и спортивный инвентарь, а также велотовары. Были популярными и товары для спорта и ухода за собой.

В 1,6 раза вырос спрос на автомобильные товары — автооборудование, моторные масла и автоэлектронику.

Предпочтения украинцев меняются

Продолжает расти спрос на генераторы и зарядные станции, правда, уже в меньшей степени, чем на другие товары. Так, в декабре спрос на них (в деньгах) по сравнению с ноябрем возрос на 70% и 30% соответственно. Продажи товаров для строительства и ремонта возросли в денежном измерении на 80%.

Напомним, с октября украинцы все чаще стали покупать генераторы и павербанки, но, судя по тому, что спрос на другие товары растет быстрее, на случай блэкаута наши сограждане уже подготовились.

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#Игрушки #Алло #Генератор